Karol G arrancó su gira 'Viajando por el mundo, Tropitour', en Chicago

Karol G inició oficialmente su nueva gira mundial, "Viajando Por El Mundo Tropitour", el pasado viernes 24 de julio de 2026.

El gran concierto de apertura tuvo lugar en el estadio Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, logrando un lleno total ante más de 60,000 fanáticos

Esta ambiciosa producción en estadios promociona su más reciente álbum de estudio, Tropicoqueta, y se extenderá hasta julio de 2027 con paradas planificadas en Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

El concierto contó con un despliegue técnico masivo que movilizó más de 100 camiones de producción, estrenando un nuevo diseño de escenario, visuales tropicales y una orquesta en vivo.

Estrenó su nuevo tema musical

La cantante venezolana Elena Rose fue la encargada de abrir el espectáculo en Chicago. También se ha confirmado que artistas como Becky G y Greeicy se unirán en fechas seleccionadas del tramo norteamericano.

La Bichota sorprendió al público con el estreno en vivo de su nuevo tema musical "Matadora" y un extenso repertorio que equilibra canciones de su nuevo disco con sus éxitos más icónicos.

Continuará recorriendo estadios en Estados Unidos y Canadá, como el SoFi Stadium en Los Ángeles y el MetLife Stadium en Nueva Jersey, hasta mediados de octubre de 2026.

El tramo por la región arrancará el 6 de noviembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Posteriormente, visitará países como Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil.