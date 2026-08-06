Karol G revela las canciones de su nuevo álbum 'No me arrepiento de sentir tanto'

La artista presentó en sus redes los nuevos temas de su próximo álbum.

a expectativa por el nuevo proyecto musical de Karol G sigue creciendo. A pocos días del lanzamiento de 'No me arrepiento de sentir tanto', la artista colombiana sorprendió a sus seguidores al revelar el repertorio completo de canciones que conformarán su sexto álbum de estudio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante confirmó este miércoles que la producción contará con 14 temas, entre ellos colaboraciones con figuras de la música internacional como Bruno Mars, Drake, Judeline y Rusowsky.

El disco estará disponible en todas las plataformas digitales desde el viernes 7 de agosto de 2026.

Estas son las colaboraciones del nuevo álbum de Karol G

Uno de los anuncios que más llamó la atención de los fanáticos fue la participación del cantante estadounidense Bruno Mars, con quien interpreta la canción 'Still'.

El álbum también incluye el tema 'Ahí', grabado junto al rapero canadiense Drake, mientras que Judeline y Rusowsky acompañan a Karol G en 'BbY WOW'.

Además, el disco incorpora 'Después de ti', una colaboración con el estadounidense Greg Gonzalez, y 'Matadora', sencillo que la artista presentó por primera vez en vivo el pasado 24 de julio, durante el inicio de su gira en Chicago. ¿Cuáles son las canciones de 'No me arrepiento de sentir tanto'?

La nueva producción discográfica está compuesta por 14 canciones, entre ellas:

Matadora

Después de ti (con Greg Gonzalez)

Still (con Bruno Mars)

Ahí (con Drake)

BbY WOW (con Judeline y Rusowsky)

No me arrepiento de sentir tanto

Un álbum con una faceta más íntima

La canción que da nombre al disco, 'No me arrepiento de sentir tanto', fue interpretada por primera vez esta semana durante un concierto en Washington, como parte de su gira internacional.

En una entrevista reciente con la revista Elle, la artista adelantó que este trabajo mostrará una versión más personal de Carolina Giraldo Navarro, su nombre de pila.

Según explicó, el álbum abrirá una ventana hacia una faceta "más íntima", alejada de la imagen que ha proyectado en producciones anteriores.

Llega un año después de 'Tropicoqueta'

El lanzamiento de 'No me arrepiento de sentir tanto' se produce poco más de un año después de 'Tropicoqueta', álbum publicado el 20 de junio de 2025, con el que Karol G rindió homenaje a los ritmos latinoamericanos mediante fusiones de merengue, bachata, mambo y mariachi.

La cantante anunció oficialmente este nuevo proyecto el 29 de julio de 2026, durante un concierto en Toronto, Canadá, donde reveló que llevaba varios meses trabajando en el disco bajo una estética marcada por el color azul.