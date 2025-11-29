Karol G trae a Ecuador ‘La Premiere’ y será transmitido en exclusiva por Teleamazonas

Karol G es una artista colombiana que ha cosechado grandes logros dentro de su carrera musical.

Karol G vuelve a sorprender al mundo. La cantante colombiana anunció el lanzamiento de ‘La Premiere’, un evento televisivo simultáneo a nivel internacional donde mostrará por primera vez el universo visual y energético de su nuevo álbum 'Tropicoqueta'.

Y Teleamazonas será testigo de este evento artístico sin precedentes. El Canal de la Familia Ecuatoriana transmitirá en exclusiva para Ecuador ‘La Premiere’ de Karol G, el domingo 7 de diciembre del 2025, a las 17:00.

‘La Premiere’ marcará un hito en la carrera de Karol G, pues este especial televisivo revelará los detalles de la construcción de su álbum, donde destacan temas como ‘Papasito’, ‘Tropicoqueta’, ‘Ivonny Bonita’, entre otros.

La artista anunció, el viernes 28 de noviembre del 2025, que este evento televisivo se transmitirá en simultáneo en 17 países, principalmente de América Latina.

Se transmitirá en Ecuador, Colombia, México, Brasil, Argentina, entre otros. También en Estados Unidos y España. Incluso, la cantante anunció que en “próximos días” serán anunciados más territorios.

Fecha y horario de 'La Premiere' de Karol G Cortesía

El programa mostrará los momentos más íntimos del proceso creativo, el detrás de cámaras, la realización de los videoclips y la esencia que dio vida a 'Tropicoqueta', su reciente producción discográfica.

“Después de un año construyendo este universo… llegó el momento de mostrarles cómo se ve Tropicoqueta, mi disco, en energía, en imágenes, en mi cabeza”, expresó ‘La Bichota’ en sus redes sociales al hacer el anuncio oficial.

Una invitación a volver a reunirse frente al televisor

En su mensaje, Karol G destacó que ‘La Premiere’ surgió del deseo de volver a ver a las familias y amigos reunidos frente a la televisión, como en los viejos tiempos.

“La Premiere nace de un sueño personal…volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando todos juntos frente al TV en la sala de casa. Como en los viejos tiempos”, dijo Karol G.

“Este 7 de diciembre un continente entero y hasta países de otros continentes se reúnen a la misma hora en simultáneo frente a la TV y en el canal local de su propio país”, añadió la artista.

‘La Premiere’ se podrá disfrutar en todo el país en la señal abierta de Teleamazonas y en su página web www.teleamazonas.com.

Karol G hizo una invitación a reunirse y disfrutar de este evento único. “Así que arma tu combo y pónganse de acuerdo en qué casa…; snaks, outfit, mood… que esa noche tenemos una cita que nadie puede perderse”, dijo la cantante.