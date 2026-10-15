Así fue la llegada de Shyare Andrade a Ecuador tras hacer historia en el Miss Grand International

Shyare Andrade, primera finalista del Miss Grand International 2026, en su regreso a Ecuador, en el aeropuerto José Joaquin de Olmedo.

Shyare Andrade, flamante primera finalista del Miss Grand International 2026, arribó al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, la noche del miércoles 14 de octubre de 2026.

Su regreso estuvo marcado por diversas muestras de afecto de todo un país que no ha dejado de celebrar su hazaña en Tailandia.

Con una destacada participación que cautivó al jurado internacional y arrasó en las votaciones digitales —conquistando las bandas de Country's Power of the Year y Miss Voto Popular—, la manabita demostró que la disciplina, la autenticidad y el orgullo por sus raíces rompen cualquier frontera.

Entre cánticos de apoyo, banderas tricolores y muestras genuinas de afecto, Shyare fue recibida como la reina que hizo vibrar a toda una nación.

Con una sonrisa radiante y la misma cercanía que la caracterizó durante todo el concurso, la modelo agradeció el respaldo incondicional que recibió desde cada rincón del Ecuador durante su travesía en Bangkok.

'Me tocó utilizar el dinero del premio'

Este jueves, Shyare Andrade contó lo ocurrido durante su regreso. Aclaró que la organización siempre estuvo pendiente de ella, sin embargo, no contempló que tendría dos maletas extras, aparte de las que uya estaban pagadas, y eso fue lo que causó inconvenientes en el aeropuerto.

La primera finalista del Miss Gran International aseguró que son cosas que a veces "no las puedes controlar", pero que afortunadamente las pudo solucionar.

Utilizó parte del dinero del premio para pagar las maletas extras porque "en el aeropuerto no recibían tarjeta, ni dólares".