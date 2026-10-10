La ecuatoriana Shyare Andrade entra al Top 10 del Miss Grand International 2026

La ecuatoriana Shyare Andrade continúa en competencia por la corona del Miss Grand International 2026. La ceremonia se desarrolla este sábado 10 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia.

La representante nacional logró ingresar al Top 10 del certamen, tras superar el segundo corte de la gala final, en la que participan candidatas de más de 70 países.

La gala arrancó a las 07:00, hora de Ecuador, y reúne a las finalistas que buscan convertirse en la nueva reina de belleza del concurso.

Shyare Andrade brilla en el desfile en traje de baño

Uno de los momentos de la noche fue la presentación en traje de baño, segmento en el que Shyare Andrade volvió a la pasarela para mostrar su desenvolvimiento ante el público y el jurado.

Las candidatas clasificadas desfilaron con un diseño de bikini en tonos verdes, caracterizado por tiras que cruzan el abdomen. Cada participante realizó un recorrido individual sobre el escenario.

Esta presentación se desarrolló después de la selección de las 25 semifinalistas, una etapa que redujo el grupo de aspirantes.

Mensaje por la paz

Durante la ronda de discursos, Shyare Andrade habló en inglés y español para enviar un mensaje sobre la paz. “El idioma universal no tiene que tener lenguas, sino que, al contrario, tiene que tener amor”, indicó la ecuatoriana.

En su intervención habló sobre la violencia y la necesidad de enfrentar los propios miedos y sanar las heridas personales para contribuir a la paz.

En esta fase del concurso, Andrade lució un vestido dorado, al igual que las demás clasificadas. Al finalizar su discurso, ella juntó las manos en un gesto de saludo.