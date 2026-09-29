Shyare Andrade deslumbra en Bangkok durante el desfile en traje de baño del Miss Grand International 2026

Shyare Andrade brilla en el desfile en traje de baño del Miss Grand International 2026

Shyare Andrade, la manabita representante de Ecuador en el Miss Grand International 2026, volvió a llamar la atención durante el desfile en traje de baño realizado en Bangkok, Tailandia.

La ecuatoriana Shyare Andrade participó en el desfile en traje de baño del Miss Grand International 2026, realizado en el Lebua at State Tower, en Bangkok.

La presentación ocurrió la mañana del 29 de septiembre en Tailandia, noche del 28 en Ecuador.

Andrade apareció en el escenario con un traje de baño fucsia y realizó el recorrido por la pasarela, que incluyó las escaleras del escenario.

Durante su presentación lució con absoluta confianza en el escenario dando giros, poses y besos hacia las cámaras mientras mantenía una sonrisa durante el desfile.

La presentación generó reacciones en redes sociales

La participación de la ecuatoriana también provocó comentarios entre sus seguidores en redes sociales. Mara Topic, exMiss Universo Ecuador, reaccionó a la presentación con el comentario: “Que cuerpazzoooooooo”.

Otros usuarios destacaron el desfile de Andrade y expresaron sus expectativas sobre su participación en las siguientes etapas del certamen.

La representante de Ecuador consiguió un lugar en el Top 15 del Grand Talent y terminó segunda en la primera fase del Country’s Power of the Year.

Actualmente forma parte del Grupo B de esta competencia digital y busca ubicarse entre las dos participantes más votadas para avanzar.