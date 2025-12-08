Lollapalooza, Cordillera, Rock in Río...; estos son los festivales de música más esperados en 2026

Lollapalooza es uno de los festivales más esperados del año y para 2026 se prevén tres ediciones en distintos países.

Mientras la escena musical mundial se renueva, América Latina ya alista una cartelera ambiciosa para 2026: desde gigantescos festivales de música alternativa y urbana hasta encuentros de géneros variados, dejando en claro que el continente seguirá siendo epicentro de grandes conciertos.

La región volverá a convertirse en epicentro de grandes encuentros culturales que reúnen a miles de personas, artistas internacionales y propuestas locales de alto nivel. Además, que se perfilan como una oportunidad para dinamizar el turismo.

México, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú ya calientan motores con una agenda de festivales que promete diversidad de géneros, experiencias inmersivas y un fuerte impacto turístico y económico.

Lollapalooza tendrá ediciones en tres países

El festival multiplataforma por excelencia regresa con ediciones simultáneas en tres países, combinando rock, pop, hip hop y electrónica en escenarios de alto impacto. Proponen una experiencia intensa de tres días con diversidad de géneros y una mezcla atractiva de artistas internacionales y locales.

Las ediciones de Chile y Argentina tendrán lugar entre el 13 y 15 de marzo de 2026. Mientras que en Brasil será el 20,21 y 22 de marzo.

Son, desde hace años, uno de los referentes del circuito festivalero latino, con un público fiel que busca tanto grandes shows como descubrimiento de nuevas propuestas.

Estéreo Picnic (Colombia)

Este festival en Bogotá sigue consolidándose como la gran cita del rock alternativo, indie, hip-hop y sonidos urbanos en Colombia. Para 2026 mantiene su agenda esperada en marzo.

Ideal para quienes buscan una experiencia festivalera con mezcla de talentos locales y bandas internacionales, en un ambiente más relajado que los mega-festivales masivos. El festival será el 20, 21 y 22 de marzo.

Asunciónico (Paraguay)

Del 17 al 19 de marzo de 2026, el festival promete una programación de alto nivel, con una combinación de rock, indie, electrónica y sonidos modernos.

Su creciente popularidad lo posiciona como una alternativa interesante para quienes buscan viajar menos lejos pero vivir una experiencia festivalera internacional.

Bahidorá (México)

El festival boutique mexicano que combina música, naturaleza y arte tiene una línea curatorial única en este panorama. Nombres como BB Trickz, Crudo Means Raw, Daphni, Four Tet y PabloPablo hacen de este una de las apuestas más interesantes y vanguardistas del continente.

Bahidorá es íntimo y mezcla electrónica, indie y música experimental en un entorno natural privilegiado. Será el 13, 14 y 15 de febrero.

Cosquín Rock (Argentina)

El Cosquín es quizá el festival argentino más emblemático. Su grilla cruza generaciones y estilos. Franz Ferdinand, The Chemical Brothers en DJ set, Devendra Banhart, Hermanos Gutiérrez y Morat son algunos de los nombres internacionales.

Del lado local brillan Divididos, Babasónicos, Ciro y los Persas, Fito Páez, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo, Viejas Locas y Airbag, entre decenas de artistas que se presentarán en las montañas cordobesas.

Trotamundo Festival (Ecuador)

Para quienes siguen la electrónica underground, este es el paraíso. Mathew Jonson, Nicola Cruz, tINI, Nicolas Lutz, Traumer, Shonky y Sonja Moonear son algunos de los más de 50 artistas confirmados.

Durante cinco días y noches, la playa de Montañita se transforma en un templo del minimal, house y techno con sets que van desde el amanecer hasta la madrugada. El festival será del 8 al 12 de enero.