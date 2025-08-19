La Luna y Venus protagonizarán un 'beso cósmico' al amanecer del miércoles 20 de agosto
En dos días Ecuador podrá observar dos conjunciones de la Luna con Venus y Mercurio. Las dos se podrás ver bajo ciertas condiciones.
La conjunción de Luna y Venus es el tercer fenómeno astronómico en agosto del 2025.
19 ago 2025 - 17:27
Un espectáculo celestial se verá en Ecuador la madrugada del miércoles 20 de agosto del 2025. La Luna y Venus protagonizarán un 'beso cósmico', también conocido como conjunción.
Este fenómeno se podrá observar en todo el territorio ecuatoriano desde las 04:00 hasta las 05:30 del miércoles. Durante este periodo se verá una delgada Luna menguante muy cerca de Venus, el planeta como "la estrella alba" por su brillo intenso en el cielo matutino.
Para observar de mejor forma este evento, el Observatorio Astronómico de Quito recomienda:
- No es necesario utilizar objetos especiales como telescopio o binoculares. Se puede apreciar a simple vista.
- Escoger espacios libres de contaminación lumínica
- Mirar al cielo entre las 04:00 y 05:30 de la mañana
- El mejor punto de observación será al este
En esta ocasión, el planeta estará junto a la Luna menguante. Por ello, se verá un arco fino del satélite natural y a su lado un planeta brillante y blanco, Venus. Condiciones que formarán un espectáculo ideal para quienes madruguen.
Segunda conjunción en la tercera semana de agosto
Este tipo de eventos se repiten constantemente en el año. Será la tercera conjunción registrada en agosto del 2025. La próxima ocurrirá el jueves 21 entre la Luna y Mercurio, pero será difícil de ver por su baja posición.
Para disfrutar del espectáculo entre la Luna y Mercurio se aconseja:
- Mirar hacia el este - noreste justo antes del amanecer (alrededor de las 05:00)
- Usar binoculares si el cielo está despejado y no tiene contaminación lumínica.
