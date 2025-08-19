La Luna y Venus protagonizarán un 'beso cósmico' al amanecer del miércoles 20 de agosto

La conjunción de Luna y Venus es el tercer fenómeno astronómico en agosto del 2025.

Un espectáculo celestial se verá en Ecuador la madrugada del miércoles 20 de agosto del 2025. La Luna y Venus protagonizarán un 'beso cósmico', también conocido como conjunción.

Este fenómeno se podrá observar en todo el territorio ecuatoriano desde las 04:00 hasta las 05:30 del miércoles. Durante este periodo se verá una delgada Luna menguante muy cerca de Venus, el planeta como "la estrella alba" por su brillo intenso en el cielo matutino.

Para observar de mejor forma este evento, el Observatorio Astronómico de Quito recomienda:

No es necesario utilizar objetos especiales como telescopio o binoculares. Se puede apreciar a simple vista.

es necesario utilizar como telescopio o binoculares. Se puede apreciar a simple vista. Escoger espacios libres de contaminación lumínica

de contaminación lumínica Mirar al cielo entre las 04:00 y 05:30 de la mañana

de la mañana El mejor punto de observación será al este

En esta ocasión, el planeta estará junto a la Luna menguante. Por ello, se verá un arco fino del satélite natural y a su lado un planeta brillante y blanco, Venus. Condiciones que formarán un espectáculo ideal para quienes madruguen.

Segunda conjunción en la tercera semana de agosto

Este tipo de eventos se repiten constantemente en el año. Será la tercera conjunción registrada en agosto del 2025. La próxima ocurrirá el jueves 21 entre la Luna y Mercurio, pero será difícil de ver por su baja posición.

Para disfrutar del espectáculo entre la Luna y Mercurio se aconseja: