La emotiva despedida que dedicó Macaulay Culkin a su 'mamá', la actriz Catherine O'Hara

La actriz Catherine O'Hara, ganadora del Emmy y estrella de la serie de televisión "Schitt's Creek" y de la película "Mi pobre angelito", falleció a los 71 años.

La muerte de O'Hara fue confirmada por la oficina de Marc Gurvitz, parte de su equipo de representación, sin revelar detalles adicionales.

De acuerdo con el portal Page Six, la actriz canadiense habría sido trasladada por una ambulancia la madrugada de este viernes a un hospital en Los Ángeles.

Tras conocer la fatal noticia el actor Macaulay Culkin, 'Kevin' de 'Mi pobre angelito', dedicó una despedida emotiva en su red social Instagram.

“¡Mamá! Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos veremos luego”, escribió el actor.