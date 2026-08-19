Marilyn Monroe se convierte en Barbie por el aniversario 100 de su nacimiento

Marilyn Monroe ahora tiene su propia Barbie. Mattel presentó una muñeca inspirada en la estrella de Hollywood para conmemorar el centenario de su nacimiento, ocurrido el 1 de junio de 1926.

La edición recrea uno de los looks más reconocibles de la actriz: el vestido rosa inspirado en el que utilizó en la película Gentlemen Prefer Blondes (Los caballeros las prefieren rubias), estrenada en 1953.

Del vestido rosa a una Barbie

La muñeca lleva un vestido rosa con un gran lazo, guantes largos y varias joyas brillantes, además del característico cabello rubio platinado de Monroe.

El diseño hace referencia a la escena en la que Marilyn interpreta Diamonds Are a Girl’s Best Friend, una imagen que se convirtió en parte de la cultura pop y ha sido recreada durante décadas.

La nueva figura forma parte de Barbie Signature, la línea de Mattel dedicada a muñecas de colección y homenajes a figuras de la cultura popular.

Marilyn Monroe cumpliría 100 años

Marilyn Monroe nació en 1926 y se convirtió en una de las actrices más reconocidas de Hollywood durante las décadas de 1950 y 1960. Murió en 1962, cuando tenía 36 años.

Ahora, un siglo después de su nacimiento, uno de sus looks más famosos vuelve en versión Barbie, con una edición que incluye además un certificado de autenticidad.