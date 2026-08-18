Apple busca que Siri informe sobre lo que pasa en el mundo

Apple quiere que Siri se convierta en tu noticiero.

Siri podría dejar de servir únicamente para poner una alarma, consultar el clima o enviar un mensaje. Apple trabaja para que su asistente con inteligencia artificial también pueda responder preguntas sobre las noticias y acontecimientos del momento.

La compañía estaría negociando acuerdos con medios de comunicación para acceder a sus contenidos y conseguir que Siri entregue información actualizada y confiable, según reportes de The Wall Street Journal.

¿Cómo funcionaría el nuevo Siri?

La idea es sencilla, si un usuario pregunta “¿qué pasó hoy?” o “¿cuál es la noticia más importante?”, Siri podría buscar información periodística actualizada, procesarla y ofrecer una respuesta resumida.

Es decir, la experiencia se acercaría más a escuchar un pequeño noticiero personalizado desde el celular, sin necesidad de buscar y abrir diferentes páginas.

Apple ya presentó en junio de 2026 Siri AI, una renovación completa de su asistente. La nueva versión puede buscar información actualizada en Internet y generar respuestas utilizando inteligencia artificial.

Apple busca acuerdos con medios

El nuevo paso estaría en mejorar específicamente la información de actualidad. Apple negocia acuerdos con empresas periodísticas para utilizar sus contenidos en las respuestas generadas por Siri.

Según The Wall Street Journal, las conversaciones incluso contemplan compensar económicamente a los medios cuando sus contenidos sean utilizados.