Punch, el pequeño mono bebé que busca consuelo en un peluche tras ser abandonado

El pequeño mono encontró refugio en el peluche de orangután que ahora no suelta y se convirtió en su compañero de juegos.

Mono Punch adopta a un peluche orangután como su madre

captura video

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

16 feb 2026 - 10:24

Unirse a Whatsapp

Punch, nació el 26 de julio de 2025 y fue abandonado por su madre y criado por cuidadores del Zoológico de Ichikawa, en Japón. Su historia ha conmovido a usuarios de las redes sociales.

El monito macaco fue trasladado a un recinto con otros monos, pero aún le cuesta adaptarse.

Su historia se hizo viral en redes por una razón muy triste: su mamá lo rechazó al nacer.

Para brindarle algo de consuelo, sus cuidadores le dieron a Punch un peluche para reemplazar a su madre, y ahora lo lleva a todas partes.

El pequeño mono encontró refugio en el peluche de orangután que ahora no suelta y se convirtió en su compañero de juegos

En redes varios videos de Punch muestran al mono con su único amigo el peluche, los visitantes comenzaron a venir específicamente a verlo, pero él todavía juega solo, sosteniendo a su peluche "mamá" cerca de su pecho. 

