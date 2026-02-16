Punch, el pequeño mono bebé que busca consuelo en un peluche tras ser abandonado
El pequeño mono encontró refugio en el peluche de orangután que ahora no suelta y se convirtió en su compañero de juegos.
Mono Punch adopta a un peluche orangután como su madre
16 feb 2026 - 10:24
Punch, nació el 26 de julio de 2025 y fue abandonado por su madre y criado por cuidadores del Zoológico de Ichikawa, en Japón. Su historia ha conmovido a usuarios de las redes sociales.
El monito macaco fue trasladado a un recinto con otros monos, pero aún le cuesta adaptarse.
Su historia se hizo viral en redes por una razón muy triste: su mamá lo rechazó al nacer.
Para brindarle algo de consuelo, sus cuidadores le dieron a Punch un peluche para reemplazar a su madre, y ahora lo lleva a todas partes.
En redes varios videos de Punch muestran al mono con su único amigo el peluche, los visitantes comenzaron a venir específicamente a verlo, pero él todavía juega solo, sosteniendo a su peluche "mamá" cerca de su pecho.
