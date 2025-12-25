Perrito roba un peluche en local en un centro comercial y sale a jugar con él

El perrito robó un peluche y salió a jugar en la plaza comercial.

Un tierno episodio ocurrido en una tienda de la cadena Miniso, en México, se volvió viral en redes sociales y conmovió a miles de usuarios este jueves 25 de diciembre del 2025.

En imágenes se observa a un perrito en situación de calle ingresó al local, eligió un peluche y decidió llevárselo. El can protagonizó una escena que rápidamente captó la atención de empleados y clientes.

En varios videos que circulan en plataformas digitales se observa cómo el animal toma el peluche y trata de salir del establecimiento. Aunque en un inicio algunos trabajadores intentaron impedir lo que parecía un pequeño “robo”, la reacción de los clientes cambió el desenlace de la historia.

Varias personas que presenciaron el momento decidieron reunir dinero para pagar el peluche y convertirlo en un regalo de Navidad para el perrito. Tras cumplir su objetivo, el animal fue visto afuera de la tienda saltando y corriendo con entusiasmo, cargando su nuevo juguete entre el hocico.

Las imágenes han generado miles de reacciones y comentarios positivos, destacando el gesto solidario de los clientes.