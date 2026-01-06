¡Es oficial! La moda y el romance regesan con la sexta temporada de ‘Emily en París’ en Netflix

'Emily en París' tendrá una nueva temporada tras el éxito de la quinta.

La moda, el romance y los enredos profesionales están lejos de terminar. Netflix anunció oficialmente la renovación de ‘Emily en París’ para una sexta temporada.

“¡Hogar dulce hogar! 🇫🇷 Emily en París tendrá temporada 6”, escribió la plataforma para dar a conocer la noticia, el lunes 5 de enero de 2026. Aún no se ha confirmado la fecha del estreno.

El anuncio estuvo acompañado por un breve video protagonizado por Lily Collins, quien aparece como Emily Cooper entrando desde un balcón y apagando, a través de un celular, una vela con el número seis colocada sobre un croissant, mientras la Torre Eiffel aparece de fondo.

La renovación de la sexta temporada llega respaldada por el éxito que tuvo la quinta entrega, que se estrenó en diciembre de 2025.

En sus primeros cuatro días, la serie debutó en el Top 10 global de Netflix en el segundo puesto, con 13,5 millones de visualizaciones, cifra que se mantuvo la semana siguiente con 13,3 millones.

La quinta temporada marcó un nuevo giro en la historia, pues Emily se mudó a Italia para estar al frente de la Agencia Grateau Roma. Allí enfrentó desafíos laborales y amorosos mientras se adapta a una nueva ciudad.

Sin embargo, cuando todo parece encaminarse, un proyecto fracasa y desata una cadena de desilusiones amorosas y tropiezos profesionales.

Además de Lily Collins, el elenco incluye a Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg y Michèle Laroque. La serie fue creada por Darren Star.