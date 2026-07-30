La Oreja de Van Gogh vuelve a Quito: Precios y localidades para el concierto

La Oreja de Van Gogh regresará a Quito como parte de su gira internacional, marcando uno de los conciertos más esperados tras el retorno de Amaia Montero a la formación original.

El espectáculo se realizará el 10 de marzo de 2027, en el Coliseo General Rumiñahui, escenario donde la banda interpretará los temas que marcaron a varias generaciones.

Los organizadores anunciaron que la venta de boletos será a través de la plataforma TicketShow desde el 6 de agosto para el público en general. Las localidades disponibles son:

General: USD 48

Preferencia: USD 100

Butaca: USD 150

Butaca VIP: USD 180

Top Box: USD 220

Premium Box: USD 240

El regreso de la banda española ha despertado gran expectativa entre sus seguidores, ya que representa la reunión de la banda con Amaia Montero, quien volvió a ocupar el lugar de vocalista después de casi dos décadas.

La gira, denominada 'Tantas cosas que contar', ha tenido una alta demanda en sus presentaciones internacionales.

Se prevé que el concierto reúna a miles de asistentes en una noche dedicada al repertorio más emblemático del grupo, en una de las citas musicales más importantes del calendario de espectáculos de Quito.