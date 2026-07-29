'Betty, la fea' tercera temporada: Cambia de nombre y ya tiene fecha de estreno

"Betty La Fea: La historia continúa" va por su tercera temporada en Amazon Prime Video.

La historia de Beatriz Pinzón Solano volverá a la pantalla con una renovada propuesta.

Prime Video confirmó que la tercera temporada de la secuela de Yo soy Betty, la fea llegará el próximo 28 de agosto bajo un nuevo nombre: "Betty la fea: Más fea que nunca", una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para la popular franquicia.

A diferencia de las entregas anteriores, la plataforma lanzará todos los capítulos de la temporada el mismo día, permitiendo que los seguidores puedan ver la historia completa desde su estreno.

Regresan personajes "icónicos"

El anuncio estuvo acompañado por un nuevo tráiler y una cabecera renovada que adelantan cambios importantes en la trama y en el destino de sus protagonistas.

La nueva temporada llevará a Betty de regreso a Bogotá para asistir al desfile de despedida del diseñador Hugo Lombardi.

Ese acontecimiento servirá como punto de partida para reencontrarse con antiguos personajes y reavivar conflictos y sentimientos que parecían superados, especialmente en torno a su relación con Armando Mendoza.

Producción disponible en Prime Video

Entre las novedades también destaca el esperado regreso de El Cuartel de las Feas, además de personajes como El Francés y Román, cuyas apariciones buscan reforzar el componente nostálgico que ha caracterizado a la secuela desde su lanzamiento.

La producción estará disponible de forma exclusiva en Prime Video para su audiencia internacional y apuesta por combinar nuevas historias con el regreso de figuras icónicas que convirtieron a Yo soy Betty, la fea en uno de los mayores fenómenos de la televisión latinoamericana.