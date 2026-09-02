Pareja se casa en una iglesia inundada en Filipinas

Una pareja de novios se dieron el "sí acepto" en medio de inundaciones en Filipinas.

Ni siquiera una iglesia inundada impidió que Lieza Galang y Gilbert Gibo se dieran el “sí, acepto” en Filipinas.

La pareja contrajo matrimonio este 1 de septiembre de 2026 en la parroquia de San Juan Bautista, en Bulacán, una de las regiones afectadas por las recientes inundaciones.

Las imágenes de la ceremonia muestran el templo cubierto por el agua. Los novios tuvieron que avanzar con el agua aproximadamente hasta la cintura para llegar al altar, donde finalmente pronunciaron sus votos.

Una pareja celebró su boda en Filipinas pese a que las fuertes inundaciones. Redes Sociales Una pareja celebró su boda en Filipinas pese a que las fuertes inundaciones. Redes Sociales Una pareja celebró su boda en Filipinas pese a que las fuertes inundaciones. Redes Sociales

Decidieron no cancelar la boda

Pese a las condiciones, Lieza y Gilbert mantuvieron la ceremonia acompañados por un reducido grupo de familiares y allegados.

Las imágenes de los recién casados caminando por la iglesia inundada comenzaron a circular en redes sociales y llamaron la atención en medio de la emergencia que atraviesa el país.

Las fuertes lluvias han provocado inundaciones en diferentes zonas de Filipinas. De acuerdo con los datos recogidos por medios locales, 33 personas han muerto, 19 resultaron heridas y tres permanecen desaparecidas.

Además, alrededor de ocho millones de personas han resultado afectadas por las inundaciones.

La historia de Lieza y Gilbert recuerda a otra boda que se volvió viral en Filipinas en julio de 2025. En aquella ocasión, Jade Rick Verdillo y Jamaica Aguilar también decidieron casarse en una iglesia inundada en Bulacán tras las intensas lluvias asociadas al tifón Wipha.