Caso Hernán Mendoza: Ratifican condena de 34 años y 8 meses de prisión para dos implicados

La Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia de 34 años y 8 meses de prisión contra Félix F. y Franklin Á., condenados por la desaparición y muerte del joven Hernán Mendoza en Quito.

La decisión fue adoptada luego de que el Tribunal rechazara los recursos de apelación presentados por los dos sentenciados.

Según informó la Fiscalía General, ambos fueron condenados como autores directos del delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte.

Como parte de la sentencia, los responsables también deberán pagar una multa de 1 000 salarios básicos unificados y USD 27 000 por reparación integral a los familiares de la víctima.

La desaparición y muerte de Hernán Mendoza

Hernán Mendoza desapareció el 26 de enero de 2024, luego de salir con un amigo. De acuerdo con la investigación, ambos abordaron un taxi en el sector de La Pradera, en el norte de Quito.

Durante el trayecto, según la versión entregada a Fiscalía, les habrían ofrecido una cerveza que les hizo perder el conocimiento. Posteriormente, los dos jóvenes fueron abandonados en el sector del puente de Guápulo.

El amigo de Mendoza fue localizado con vida. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con Hernán, cuyo paradero permaneció desconocido durante más de un mes.

El 28 de febrero de 2024, 32 días después de su desaparición, el cuerpo de Hernán Mendoza fue encontrado en el sector de Mandariacu, a orillas del río Guayllabamba, en el límite entre Pichincha e Imbabura. El cadáver presentaba una herida provocada con un arma cortopunzante.

Teoría de la Fiscalía

Según la teoría expuesta por la Fiscalía, Franklin Á. era el conductor del vehículo en el que Mendoza se trasladó antes de desaparecer.

Por su parte, Félix F. y Stalin A. fueron vinculados a la investigación en marzo de 2024. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, ambos viajaban como acompañantes del conductor.

Mientras la sentencia contra Félix F. y Franklin Á. fue ratificada en segunda instancia, Stalin A. permanece prófugo de la justicia. Su proceso se encuentra suspendido debido a que no ha sido localizado por las autoridades.