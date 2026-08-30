Más de 20 personas estarían desaparecidas tras inundación repentina en el Gran Cañón en EE.UU.

Inundaciones en el Gran Cañón de Estados Unidos

Más de 20 personas estarían desaparecidas tras una inundación repentina en el Parque Nacional del Gran Cañón, informó el Servicio de Parques Nacionales en un comunicado este domingo 30 de agosto del 2026.

Las inundaciones azotaron el cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch el sábado, informó el servicio. Agregó que trabaja con las autoridades de Arizona para evacuar a las personas y localizar a los individuos en el área afectada.

🇺🇸 Autoridades de Arizona buscan a más de 20 personas desaparecidas tras repentina inundación en el Gran Cañón. pic.twitter.com/Cwc7CuGaR5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 30, 2026

El servicio pidió al público cualquier información sobre los desaparecidos, así como de cualquier excursionista que hubiera estado en la zona.

Decenas de personas evacuadas

La inundación inició sobre las 14H30 del sábado.

Para el domingo en la mañana, 62 personas habían sido evacuadas, y otras estaban programadas para evacuar, dijo el Servicio de Parques. No se han reportado heridos hasta ahora.

La agencia advirtió que era posible que se registraran más tormentas y lluvias intensas hasta el lunes, posiblemente llevando a "inundaciones repentinas adicionales, flujos de escombros, caída de rocas y cambios en las condiciones de los senderos y los ríos".