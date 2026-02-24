Pasos para votar por Brenda la ecuatoriana que representa al país en la Quinta Vergara

La cantante ecuatoriana Brenda se presenta en la madrugada de este lunes 23 de febrero, en la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile).

La bandera de Ecuador flamea con fuerza en la edición 2026 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. La artista nacional Brenda ha cautivado al "monstruo" de la Quinta Vergara con sus dos primeras presentaciones, donde la crítica especializada y el público han destacado su potencia vocal y dominio escénico.

Ahora, el apoyo del público es vital para que la representante tricolor logre la anhelada Gaviota de Plata.

Segunda noche de presentación

En su debut, Brenda sorprendió con una interpretación cargada de sentimiento que le valió una de las calificaciones más altas de la jornada por parte del jurado virtual.

Durante su segunda salida al escenario, la ecuatoriana consolidó su posición como favorita de la competencia folclórica, logrando una conexión única con los asistentes. Su propuesta, que fusiona raíces ecuatorianas con sonidos contemporáneos, ha sido clave para destacar entre los demás países participantes.

Las calificaciones del jurado

En su primera salida, Brenda obtuvo un promedio parcial de 5.2 por parte del jurado del festival, una nota sólida en una de las competencias más reñidas de los últimos años. Durante su segunda intervención, la artista ajustó detalles técnicos y logró elevar su desempeño, alcanzando un 5.6 en la calificación promedio de los jueces presentes.

Estas cifras la mantienen en la pelea, pero el "voto del público" virtual es el que podría inclinar la balanza a su favor frente a representantes de países como Chile y Argentina.

¿Cómo votar por Brenda?

Para que la representante tricolor logre clasificar a la ronda final, el apoyo masivo desde Ecuador es fundamental. El proceso se realiza exclusivamente a través de la aplicación oficial:

Descarga la aplicación Claro Viña 2026 (disponible para iOS y Android).

Dirígete a la pestaña "Votar".

El sistema de votación se activa únicamente durante los minutos que dure la presentación de la categoría folclórica en la transmisión en vivo.

Debes asignar las 7 estrellas a Ecuador para otorgarle la máxima puntuación.

Horarios y transmisión:

El festival inicia a las 20:00 (hora de Ecuador). Brenda Navas compite en el bloque folclórico, que suele presentarse en la segunda mitad de la gala. La señal llega al país a través de Star+ y los canales oficiales del certamen en redes sociales.

El país aguarda el anuncio oficial de los finalistas, donde Brenda busca ratificar por qué es una de las voces más destacadas de la región en este 2026.