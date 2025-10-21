Paulina Tamayo puso a bailar a los hinchas de El Nacional con una canción para el 'Bi Tri'

La artista ecuatoriana durante una presentación en Quito, en julio del 2024.

“Bi-Tri, yo te canto Bi-Tri, sólo hay uno Bi-Tri, yo te aliento Bi-Tri, serás campeón”. Es parte de la canción que la artista ecuatoriana Paulina Tamayo, compuso para el Club Deportivo El Nacional en octubre del 2018.

El tema es uno de los que volvió a resonar este martes 21 de octubre del 2025 tras conocerse la muerte de Paulina Tamayo. La artista, de 60 años, falleció a causa de una insuficiencia respiratoria, según confirmaron sus familiares.

‘La grande del Ecuador’ fue hincha del equipo capitalino y en 2018 compuso el tema “Bi-Tri, yo te canto” y lo presentó ante la hinchada de ‘los puros criollos’ en el Estadios Olímpico Atahualpa, en Quito.

La cantante, ícono de la música nacional, se presentó durante el partido del Club Deportivo El Nacional, combinando dos de sus grandes pasiones: el arte y el deporte.

Con la bandera roja y azul ondeando en las gradas, Tamayo interpretó el tema con el que puso a bailar a todo el público en la gradas. “Nacionalista de corazón”, gritó la artista antes de presentar el tema que se convirtió en uno de los himnos del club deportivo.

Una hincha fiel del “Bi-Tri”

Paulina Tamayo no ocultó su cariño por El Nacional. En varias entrevistas ha contado que creció en una familia apasionada por el club y esa afinidad se convirtió en parte de su identidad.

Precisamente El Nacional recordó ese evento en un mensaje de condolencias que publicó tras la muerte de la artista.

“Con profunda tristeza el Club Deportivo El Nacional expresa su sentido pésame por el fallecimiento de la querida cantante Sra. Paulina Tamayo. Su voz, su arte y su amor por la música nacional dejan un legado imborrable”, escribieron en su cuenta de X.

“Paulina fue, además, hincha de nuestro club y compuso una canción que resonó entre nuestra hinchada, un gesto que honra aún más su vínculo con nuestra institución”, continuó el mensaje.

“Su canción "Bitri, yo te canto", su pasión y su entrega quedarán para siempre en el corazón de nuestra hinchada”.

La muerte de ‘la grande del Ecuador’ generó reacciones en toda la población ecuatoriana que recordó su legado y más de 40 años de trayectoria.