Esto se conoce sobre la causa de muerte de Sam Rivers, bajista y cofundador de Limp Bizkit

Rivers fue una parte esencial del sonido de Limp Bizkit desde la formación de la banda en 1994

El mundo del rock está de luto por la pérdida de Sam Rivers, bajista y miembro fundador de la legendaria banda de nu metal Limp Bizkit.

El artista falleció, el sábado 18 de octubre del 2025, con apenas 48 años tras una prolongada batalla contra el cáncer, según confirmó su familia.

La noticia fue difundida por la propia agrupación a través de sus redes sociales oficiales, donde expresaron un emotivo mensaje de despedida.

“No era solo un bajista, era pura magia. El pulso bajo cada canción, la calma en el caos, el alma del sonido”, publicó Limp Bizkit en Instagram, junto a una fotografía de Rivers con su característico bajo.

El bajista se alejó de Limp Bizkit en 2015 por problemas de salud. Rivers reveló que la pausa se debió a una severa enfermedad hepática.

Bajo el liderazgo de Fred Durst, Limp Bizkit se consolidó como una de las bandas más influyentes de los 2000, marcando a toda una generación con su mezcla de rap, metal y actitud rebelde.

El fallecimiento de Rivers se suma a una ola de luto reciente en el rock, tras la muerte de Ace Frehley, el icónico guitarrista de Kiss, que se confirmó el jueves 16 de octubre del 2025.