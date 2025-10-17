Shakira lanzará cinco canciones reinventadas para celebrar el aniversario de dos de sus discos

Shakira anunció su Spotify Anniversary para conmemorar dos de sus discos.

¡Shakira celebra aniversario! La barranquillera prepara una gran sorpresa por los 30 años de su disco 'Pies descalzos' y 20 años de 'Oral Fixation Vol. 1 y Vol. 2'.

Shakira celebrará por todo lo alto con un especial de Spotify Anniversary y lanzará cinco canciones reinventadas y con colaboraciones únicas.

Estas nuevas versiones serán lanzadas en la plataforma de música el 22 de octubre de 2025.

El EP de cinco pistas incluirá nuevas versiones de los icónicos temas “Pies descalzos, sueños blancos”, “Antología”, “La pared”, “Día de enero” y una reinterpretación de "Hips Don't Lie", encompañía de Ed Sheeran, su compatriota Beéle y una orquesta de 14 músicos.

Los fanáticos de la música de la barranquillera podrán pre guardar el EP de Spotify Anniversary | Oral Fixation (20th) y Pies Descalzos (30th) LIVE para que las canciones se almacenen en su biblioteca de manera automática cuando se lance.

Estadísticas compartidas por Billboard Español, reseñan ambos álbumes, de 1995 y 2005, con más de 6 100 millones de reproducciones globales en Spotify.