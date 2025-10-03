Peaky Blinders volverá a la TV con una secuela de la serie con Cillian Murphy como productor

La serie de los Peaky Blinders volverá a la televisión con su séptima temporada.

Netflix prepara una secuela de dos temporadas del drama criminal ambientado en la Gran Bretaña de la década de 1950 'Peaky Blinders' con la superestrella irlandesa Cillian Murphy en la producción ejecutiva.

La aclamada serie "presentará a los espectadores a una nueva pandilla de Shelbys. Ambientada en la década de 1950, la historia se centrará en los eventos que ocurren en la próxima película de Peaky Blinders", indicó el gigante del entretenimiento en un comunicado emitido este jueves 2 de octubre de 2025 a través de su sitio web TUDUM.

La secuela incluirá dos temporadas de seis episodios de 60 minutos cada uno. Estarán ambientados en el Birmingham de 1953 y seguirá a la serie original, que concluyó con la sexta temporada en 2022; y a la próxima película, que se encuentra en fase de posproducción.

"Tras ser intensamente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, Birmingham construye un futuro mejor con hormigón y acero. En una nueva era de Peaky Blinders, de Steven Knight, la carrera por el control del gigantesco proyecto de reconstrucción de la ciudad se convierte en una brutal contienda de dimensiones míticas", precisó la plataforma de contenidos en línea.

Creada y escrita por Steven Knight y protagonizada por el aclamado actor irlandés Cillian Murphy, 'Peaky Blinders' se convirtió en un fenómeno mundial tras su estreno en la cadena británica BBC en 2013.

Un año después, se incorporó al catálogo de Netflix, con el que logró alcance internacional.

La serie vuelve a la pantalla chica con un elenco aún desconocido. Lo único que se ha revelado es el papel de Murphy como productor ejecutivo.

Se espera que la serie se filme en Birmingham en Digbeth Loc. Estudios. Precisamente en esa ciudad está arraigado el escritor de la serie Steven Knight.

"Estoy emocionado de estar anunciando este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders", escribió Knight en un comunicado.

La serie será producida por Karen Wilson y Martin Haines para Kudos, Jamie Glazebrook para Garrison Drama, Jo McClellan y Danielle Scott Haughton para la BBC y Mona Qureshi y Toby Bentley para Netflix.

La nueva era de los Peaky Blinders podría llegar a la pantalla grande a principios de 2026 con una película que ya está en marcha.