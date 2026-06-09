¿Quiénes son Bandalos Chinos? La banda argentina pasó por Quito antes de sus conciertos

Bandalos Chinos convirtió a Quito en una parada especial durante su paso por Ecuador. Antes de sus conciertos en el país, la agrupación argentina recorrió el Centro Histórico de la capital y compartió parte de la historia que mantiene unido al proyecto musical.

En videos difundidos en redes sociales se observa a los integrantes caminando por calles patrimoniales de Quito mientras conversan sobre su presente creativo, sus años de amistad y la evolución de la banda dentro de la escena alternativa latinoamericana.

La agrupación se presentó el pasado 5 de junio en Quito y un día después llevó su show a Guayaquil como parte de su gira por la región.

¿Quiénes son Bandalos Chinos?

Bandalos Chinos nació en Buenos Aires, Argentina, y con el paso de los años se consolidó como una de las propuestas más importantes de la escena indie y pop alternativo latinoamericano.

Su música mezcla sonidos electrónicos, funk, pop y rock alternativo, estilo con el que lograron posicionarse entre las bandas más escuchadas del género en la región.

El grupo está integrado por amigos que comenzaron el proyecto musical años atrás y que han mantenido esa conexión personal como parte esencial de la identidad de la banda.

Quito, parte de su recorrido en Ecuador

Durante su visita a la capital, la banda aprovechó para mostrar distintos espacios emblemáticos del Centro Histórico, uno de los lugares más representativos de Quito.

El recorrido ocurrió en la antesala de su concierto y permitió a sus seguidores ecuatorianos conocer un poco más de la dinámica y cercanía que existe entre los miembros de la agrupación.

Tras su presentación en Quito, Bandalos Chinos también ofreció un show en Guayaquil el 6 de junio.