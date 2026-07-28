Universidad Católica anuncia la contratación de un nuevo gerente deportivo

Universidad Católica informó sobre la incorporación de un nuevo gerente deportivo en la estructura administrativa y deportiva. El nuevo gerente deportivo, Diego Santos, es un profesional español que aportará una visión moderna al proyecto camaratta.

Con una sólida formación en dirección deportiva y metodología de entrenamiento, Santos trabajará en el fútbol ecuatoriano respaldado por su trayectoria en el balompié europeo.

Su experiencia previa en la Liga española en clubes como el Celta de Vigo, el Deportivo Alavés y la UD Ibiza le ha permitido trasladar modelos de trabajo de alto rendimiento a un contexto dinámico y en constante crecimiento como el sudamericano.

En su gestión cotidiana con la 'Chatoleí', Santos abarca desde la planificación de la plantilla principal hasta la articulación con las divisiones formativas. Actúa como el nexo estratégico entre la directiva y el cuerpo técnico, asegurando que la política de contrataciones responda no solo a las necesidades inmediatas del primer equipo, sino también a la sostenibilidad económica e institucional del club.

Uno de los pilares de su proyecto en Universidad Católica es el fortalecimiento del scouting y la captación de talento. Bajo su liderazgo, el club busca potenciar la formación de jóvenes futbolistas ecuatorianos para consolidar un modelo de negocio basado en la venta de jugadores al exterior, complementándolo con la incorporación de refuerzos extranjeros que aporten jerarquía al plantel.

El trabajo de Diego Santos refleja la creciente profesionalización de los roles ejecutivos en el fútbol ecuatoriano. Su apuesta por la metodología, el análisis de datos y la estructuración deportiva posiciona a la Universidad Católica como una institución vanguardista, enfocada en pelear títulos nacionales y mantener un perfil competitivo en el ámbito continental.