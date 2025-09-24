Rihanna se convirtió en madre por tercera vez; así presentó a su recién nacida en redes sociales

La artista compartió una fotografía de su hija recién nacida en sus perfiles de redes sociales.

La cantante barbadense Rihanna sorprendió a sus seguidores este miércoles 24 de septiembre del 2025 al anunciar que se convirtió en madre por tercera vez.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la artista presentó al mundo a su nueva bebé, Rockie Irish Mayer, que nació el pasado 13 de septiembre, con dos fotografías.

En la primera postal aparece Rihanna cargando a la pequeña, que lleva un mameluco rosa y está envuelta en cobijas del mismo color; la cantante la ve fijamente, con un gesto de ternura, mientras ella está dormida.

La segunda muestra unos pequeños guantes de box rosas, acomodados sobre una manta blanca, lo que para algunos internautas es una alusión a Rocky, el personaje boxístico interpretado Sylvester Stallone.

La estrella de 37 años, reconocida no solo por su trayectoria musical sino también por su faceta como empresaria en la industria de la moda y la belleza, compartió la noticia junto a la fecha de nacimiento de la bebé.

En pocas horas, la publicación alcanzó millones de reacciones y comentarios de felicitación de parte de fanáticos y celebridades.

Con este nacimiento, Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, amplían su familia, que ya estaba conformada por sus dos hijos mayores. La llegada de Rockie Irish Mayer marca un nuevo capítulo en la vida de la artista, quien en los últimos años ha equilibrado su carrera musical y empresarial con su faceta de madre.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, cariño y buenos deseos hacia la cantante. Aunque Rihanna ha mantenido en reserva los detalles de su vida personal, este anuncio confirma el importante lugar que ocupa la maternidad en su vida y la conexión cercana que mantiene con sus seguidores al compartir este tipo de momentos íntimos.