Don Omar anunció su retiro de la música y los escenarios tras 25 años de carrera en el reguetón

Don Omar emocionó semanas atrás con el anuncio de un nuevo álbum lleno de colaboraciones.

El puertorriqueño Don Omar anunció este 22 de septiembre de 2025 su retiro de la música y los escenarios luego de 25 años de carrera en el reguetón.

"Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón", dijo en entrevista con Telemundo.

En ese espacio el artista detalló que prepara un disco lleno de sus mayores éxitos a lo largo de estos 25 años de carrera.

Aunque el anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, el intérprete de 'Pobre diabla' no se retirará de la noche a la mañana.

Don Omar tiene previsto despedirse de su público. Tal como lo reveló semanas atrás, ahora trabaja en un nuevo álbum lleno de colaboraciones.

Se estima que el nuevo álbum del reguetonero será lanzado dentro del primer cuatrimestre del 2026.

El reguetonero dijo que no ser´auna despedida repentina, y que ahora quiere "hacer dos proyectos con todos los éxitos de Don Omar por 25 años, y quiero hacer un último disco (...) inédito, todas las canciones”.

El "Rey del reguetón" adelantó que su nuevo disco incluirá colaboraciones con artistas de las nuevas generaciones. "Es sumamente importante de nosotros colaborar y dejar huella”, añadió.

Don Omar espera despedirse de su público con una gira mundial interpretando éxitos como 'Dile', 'Danza kuduro' y 'My Space'.

Los detalles de fechas y lugares de los conciertos no se han revelado.