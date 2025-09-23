Puerto Rico será sede del Miss Universe 2026; 'Un aniversario de diamante único'

Miss Universo 2026 tendrá como sede Puerto Rico, en su aniversario número 75. El anuncio se realizó en una rueda de prensa el martes 23 de septiembre del 2025, pero también se publicó un emotivo video en redes sociales.

La organización anunció que el escenario del certamen de belleza más importante del mundo será el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo.

La actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig; y las Miss Universo Puerto Rico Deborah Carthy Deu ( 1985), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006) estuvieron presentes en el anuncio. Dayanara Torres (1993) no pudo estar, pero envió un mensaje grabado para apoyar la iniciativa.

Mientras que, a través de un video, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú reveló detalles de lo que será el próximo Miss Universo, donde se celebrarán más de siete décadas del concurso, marcado por la cultura y belleza.

"Durante todo el año del 2026, Puerto Rico, 'La isla del encanto', será el centro de atención del mundo. Más de 135 naciones se unirán en esta celebración (...) Será un aniversario de diamante único e irrepetible", señaló Rocha.

En el clip también recordó que "Puerto Rico ha dado reinas memorables" y agradeció el apoyo de las autoridades locales para preparar el certamen en este país. La elección será en noviembre del 2026.

El evento tendrá una inversión pública de 9 millones de dólares y contará con 10 eventos más. Se espera que el certamen impulse entre 80 millones a 200 millones de dólares y genere más de 1 000 empleos directos e indirectos temporales.