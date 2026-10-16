Shyare Andrade llegó a Portoviejo y fue recibida con una caravana pese a la lluvia

Shyare Andrade fue recibida por sus seguidores en Portoviejo este viernes 16 de octubre de 2026.

Shyare Andrade regresó a su natal Portoviejo, en Manabí, este viernes 16 de octubre de 2026. Decenas de seguidores llegaron hasta el Redondel de la Productividad, en la vía Portoviejo-Crucita, para darle la bienvenida a la representante ecuatoriana.

Pese a la lluvia durante la tarde, las personas acudieron con banderas, flores y paraguas para acompañar a la joven que obtuvo el segundo lugar en el Miss Grand International 2026.

Alrededor de las 17:00 comenzaron a difundirse imágenes de la caravana de bienvenida, en la que participaron seguidores de Andrade. La celebración fue organizada por el Municipio de Portoviejo y la ciudadanía para reconocer su participación en el certamen internacional.

Así fue el recibimiento de Shyare Andrade en Manabí

Desde las primeras horas de la tarde, los seguidores comenzaron a concentrarse en el punto de encuentro. Algunos llegaron desde otros sectores de Manabí para verla de cerca y expresarle su cariño.

La caravana tenía previsto recorrer la avenida Urbina y la calle Morales, hasta llegar al Teatro Grecorromano del parque Las Vegas, donde se organizó un homenaje.

Andrade obtuvo el título de primera finalista del Miss Grand International 2026, celebrado el 10 de octubre en Tailandia. También recibió el reconocimiento Country's Power of the Year y destacó por el respaldo del público durante la competencia.

La representante manabita había llegado a Ecuador la noche del miércoles 14 de octubre, cuando fue recibida por aproximadamente 200 personas en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil.