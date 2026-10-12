Ana Gabriel dará un concierto en Ecuador este 2027 como parte del tour 'Claro de Luna'

La artista mexicana se presentará el próximo 24 de abril en un concierto único en Quito.

La artista mexicaca, Ana Gabriel, ofrecerá un concierto en Ecuador el próximo 24 de abril del 2027, como parte de su tour “Claro de Luna”. El evento será en el Coliseo General Rumiñahui, informó este lunes 12 de octubre la productora Ouput.

Con una trayectoria que ha trascendido generaciones, Ana Gabriel, promete un concierto en el que dará un repaso por los éxitos que marcaron su repertorio musical a lo largo de décadas.

Temas emblemáticos como Simplemente amigos, Quién como tú, ¡Ay, amor!, Es demasiado tarde, Luna y Mi talismán serán parte de los grandes éxitos de Ana Gabriel y han acompañado historias de amor, desamor y momentos inolvidables de sus seguidores.

Su regreso a la capital ecuatoriana representa una oportunidad para disfrutar en vivo de una artista que ha construido un vínculo especial con varias generaciones.

Precios y dónde comprar las entradas

Las entradas están disponibles desde este lunes 12 de octubre de 2026, a través de Ticket Show.

Costos de entradas: