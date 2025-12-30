'La verdad no puedo seguir', Silvestre Dangond suspende concierto en Feria de Cali

Silvestre Dangond se baja del escenario por problemas de salud en Colombia

El cantante de vallenato Silvestre Dangond se sintió mal en pleno concierto en el Diamante de Béisbol de Cali la madrugada del lunes 29 de diciembre. El evento se suspendió.

El artista se dirigió al público y le dijo que no estaba en las condiciones físicas para continuar con el espectáculo.

“La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”, dijo Dangond ante el asombro de los asistentes que mostraron su preocupación por la salud del cantante.

Minutos antes el vallenatero había advertido que no se sentía bien, intentando por varias ocasiones retomar el show.

El espectáculo que se desarrolló por casi dos horas, estaba programado para cuatro, sin embargo el artista salió y regresó al escenario en repetidas ocasiones para cumplir con esfuerzo ante su público.

"No me siento bien", dijo Dangond y abrazó a uno de sus músicos acordeonistas para luego abandonar el escenario entre aplausos del público.