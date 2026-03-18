Spider-Man 4 lanza tráiler y confirma el regreso de Tom Holland

Spider-Man 4 - fecha de estreno, reparto y todo lo que sabemos de la película de Marvel con Tom Holland

El primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day se estrena y marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker tras varios años fuera de la gran pantalla.

La nueva película del universo Marvel, dirigida por Destin Daniel Cretton, llega a los cines el 31 de julio y se sitúa cuatro años después de los eventos de Spider-Man: No Way Home.

En esta entrega, Peter Parker enfrenta una nueva realidad: tras el hechizo de Doctor Strange, nadie recuerda su identidad. Personajes cercanos como MJ, interpretada por Zendaya, y Ned, interpretado por Jacob Batalon, han olvidado su relación con él.

El adelanto también muestra el regreso de personajes conocidos del universo cinematográfico, como Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, y la incorporación de nuevos conflictos.

Entre ellos destaca la aparición de Punisher, interpretado por Jon Bernthal, quien se enfrenta directamente a Spider-Man. Además, el villano Scorpion, interpretado por Michael Mando, también forma parte de la historia.

La trama introduce un elemento adicional: Peter Parker experimenta cambios físicos, ya que su ADN comienza a mutar, lo que podría afectar sus habilidades como superhéroe.

La historia muestra a un Peter más adulto, que vive solo tras la muerte de su tía May, interpretada por Marisa Tomei, y que se dedica completamente a proteger la ciudad frente a nuevas amenazas.

La película llega tras el éxito de No Way Home, que se convierte en una de las producciones más taquilleras del universo Marvel, con más de 1.900 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Con este nuevo capítulo, Spider-Man regresa a los cines con una historia que combina acción, evolución del personaje y nuevos desafíos dentro del universo Marvel.