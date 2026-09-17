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Spider-Man supera a Star Wars y rompe un récord histórico de taquilla en EE. UU.

La cinta protagonizada por Tom Holland alcanzó el récord en apenas 47 días en cartelera. 

Spider-Man: Brand New Day superó a Star Wars: The Force Awakens y se convirtió en la película más taquillera de la historia en Estados Unidos y Canadá.

Marvel

Autor

Melany Oñate D.

Actualizada:

17 sep 2026 - 11:21

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Spider-Man: Brand New Day se convirtió en la película con mayor recaudación de la historia en Estados Unidos y Canadá, tras superar a Star Wars: The Force Awakens, que mantuvo el récord durante más de una década.

Superó los USD 936 millones

La película de Sony y Marvel alcanzó USD 936,77 millones en la taquilla doméstica después de 47 días en cartelera. Star Wars: The Force Awakens había cerrado su recorrido con alrededor de USD 936,66 millones.

El récord también fue celebrado por las cuentas oficiales de Sony Pictures, Marvel Studios, Star Wars y Lucasfilm.

También está entre las más taquilleras del mundo

A nivel global, Spider-Man: Brand New Day suma alrededor de USD 2 450 millones, lo que la ubica entre las películas más exitosas de todos los tiempos.

Por delante permanecen Avatar, con cerca de USD 2 900 millones, y Avengers: Endgame, con aproximadamente USD 2 700 millones.

La cuarta película de Tom Holland como Spider-Man

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La historia continúa después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, con Peter Parker enfrentando una nueva etapa luego de que el mundo olvidara su identidad.

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