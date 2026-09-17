¡ORO TRICOLOR! Neisi Dajomes Campeona en los Juegos Suramericanos 2026

La pesista ecuatoriana Neisi Dajomes volvió a escribir su nombre en las páginas doradas del deporte continental al adjudicarse la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026. Compitiendo en la categoría de los 86 kilogramos, la halterista tricolor ratificó su hegemonía con una actuación impecable que dejó sin opciones a sus rivales y volvió a inflar de orgullo a todo el país.

Su brillante desempeño sobre la plataforma incluyó una marca de 110 kg en la modalidad de arranque, demostrando la técnica depurada y la explosividad que la caracterizan desde sus inicios. Cada levantamiento fue ejecutado con una precisión formidable, confirmando el excelente estado de forma y la impecable preparación física con la que llegó al evento suramericano.

En la modalidad de envión, Dajomes volvió a imponer condiciones al levantar un total de 143 kg. La fuerza y la determinación mostradas en el segundo movimiento de la competencia sentenciaron de manera definitiva la prueba, asegurando la presea dorada para la delegación ecuatoriana e imponiendo un ritmo inalcanzable para el resto de competidoras.

Con estos registros, la atleta acumuló un gran total olímpico de 253 kg, marca que no solo le valió el primer lugar del podio, sino que también reafirmó su estatus como la mujer más fuerte del continente en su división. Su capacidad para rendir bajo máxima presión sigue marcando el estándar de excelencia en la halterofilia de la región.

Esta nueva victoria consolida el legado de Neisi Dajomes como una de las máximas referentes del deporte ecuatoriano y latinoamericano. Su constante disciplina y sed de triunfo no solo inspiran a las nuevas generaciones de deportistas, sino que mantienen a Ecuador en el mapa de la halterofilia de élite mundial.