¿Qué películas y series hay que ver antes de Spider-Man: Brand New Day?

Tom Holland y Zendaya reaparecen en la nueva película de Spider-Man.

Si quieres entender Spider-Man: Brand New Day sin perderte entre personajes, referencias y conexiones del Universo Cinematográfico de Marvel, no necesitas hacer un gran maratón.

Pero sí hay algunas películas y series que ayudan muchísimo a llegar preparado.

La trilogía de Spider-Man de Tom Holland

Esta es la base y, si solo tienes tiempo para tres películas, que sean estas:

Spider-Man: Homecoming (2017)

Es la primera película en solitario de Tom Holland como Peter Parker.

Aquí conocemos su versión de Spider-Man y, además, aparece Mac Gargan, conocido como Scorpion, un personaje que vuelve a ser relevante en Brand New Day.

Spider-Man: Far From Home (2019)

Peter intenta continuar con su vida después de los acontecimientos de Avengers: Endgame, pero termina involucrado en una nueva amenaza.

Sirve para entender mejor quiénes son Peter, MJ y Ned antes del enorme cambio que llegará después.

Spider-Man: No Way Home (2021)

Esta es la película que definitivamente no puedes saltarte.

Al final de la cinta, Peter recurre al Doctor Strange y el hechizo provoca que todos olviden quién es Peter Parker.

Eso incluye a sus personas más cercanas.

Brand New Day parte precisamente de las consecuencias de esa decisión: Peter vive prácticamente solo y continúa siendo Spider-Man mientras sus antiguos amigos siguen adelante sin recordarlo.

No indispensables, pero sí recomendadas

Captain America: Civil War

Aquí aparece por primera vez el Spider-Man de Tom Holland dentro del MCU.

No es indispensable si ya conoces la historia de Peter, pero ayuda a entender cómo comenzó su relación con Tony Stark y su entrada al mundo de los Avengers.

Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame

Estas dos películas explican buena parte del contexto del MCU en el que se desarrolla el Spider-Man de Holland.

Especialmente Endgame, porque las consecuencias de lo ocurrido allí afectan directamente a Peter y al mundo en el que vive.