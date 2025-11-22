¿Cómo activar la verificación en dos pasos en Whatsapp para mantener la información segura?

La verificación en dos pasos es una herramienta para mantener segura la cuenta de WhatsApp.

¡Falla en WhatsApp! Millones de números de teléfono y fotos de perfil de usuarios de la mayor aplicación de mensajería del mundo se filtraron por un problema de seguridad.

Según un estudio de la Universidad de Viena, difundido en noviembre de 2025, alrededor de 3 500 millones de usuarios fueron afectados.

Aunque el incidente de la filtración de datos fue reconcido por Meta como un problema, la empresa aseguró que implentará nuevas acciones de seguridad para mantener a salvo al información de los usuarios.

Mientras tanto, la información entregada a WhatsApp puede blindarse también con un sistema de verificación en dos pasos.

La verificación en dos pasos es una herramienta de la app que permite proteger la cuenta. Es decir, que añade una capa extra de seguridad.

Esta opción hace que la plataforma solicite un PIN de seis dígitos cuando se registra el número de teléfono en un nuevo dispositivo.

Paso a paso para activar la verificación en dos pasos