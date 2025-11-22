¿Cómo activar la verificación en dos pasos en Whatsapp para mantener la información segura?
Ante la filtración de millones de números de teléfono y fotos de perfil, la verificación en dos pasos ayuda a proteger la cuenta de WhatsApp.
22 nov 2025 - 07:00
¡Falla en WhatsApp! Millones de números de teléfono y fotos de perfil de usuarios de la mayor aplicación de mensajería del mundo se filtraron por un problema de seguridad.
Según un estudio de la Universidad de Viena, difundido en noviembre de 2025, alrededor de 3 500 millones de usuarios fueron afectados.
Aunque el incidente de la filtración de datos fue reconcido por Meta como un problema, la empresa aseguró que implentará nuevas acciones de seguridad para mantener a salvo al información de los usuarios.
Mientras tanto, la información entregada a WhatsApp puede blindarse también con un sistema de verificación en dos pasos.
La verificación en dos pasos es una herramienta de la app que permite proteger la cuenta. Es decir, que añade una capa extra de seguridad.
Esta opción hace que la plataforma solicite un PIN de seis dígitos cuando se registra el número de teléfono en un nuevo dispositivo.
Paso a paso para activar la verificación en dos pasos
- Abrir WhatsApp e ir a 'Configuración'.
- Seleccionar 'Cuenta'.
- Pulsar en Verificación en dos pasos y elegir 'Activar'.
- Configurar un PIN de seis dígitos.
- Opcionalmente se puede agregar una dirección de correo electrónico para recuperar el PIN si lo olvida.
