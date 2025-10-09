WhatsApp que permite escanear documentos y enviarlos en PDF; ¿cómo usar esta nueva función?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo

WhatsApp sigue ampliando sus herramientas más allá de la mensajería. La aplicación ahora permite escanear documentos con la cámara del celular y enviarlos directamente en formato PDF, sin necesidad de descargar aplicaciones externas.

La nueva función, disponible de forma progresiva para usuarios de Android e iOS, convierte al servicio de Meta en una solución práctica para quienes necesitan digitalizar recibos, apuntes, tareas, facturas o contratos.

El proceso se realiza íntegramente dentro del chat, lo que garantiza que los archivos mantengan la protección del cifrado de extremo a extremo que caracteriza a la plataforma de mensajería.

De esta manera, WhatsApp busca facilitar la realización de tareas académicas, laborales y personales del usuario, sin comprometer la privacidad.

¿Cómo usar el escáner de WhatsApp?

Abrir un chat: Ingresar a la conversación, individual o grupal, donde se desea enviar el documento.

Menú de adjuntos: Pulsar el ícono del clip en Android o el símbolo '+' en iPhone.

en Android o el símbolo '+' en iPhone. Seleccionar 'Documento' .

. Opción 'Escanear documento': Se abrirá la cámara con una vista previa lista para capturar.

Luego, el escáner ofrece dos modos de captura: Automático, que detecta los bordes y toma la foto por sí mismo, y el manual que permite ajustar el encuadre de forma precisa.

Después del escaneo, la app muestra una vista previa editable, donde es posible recortar bordes, rotar la imagen o aplicar filtros como blanco y negro o escala de grises.

Además, si el documento tiene varias páginas, se pueden agregar una a una hasta formar un único archivo PDF multipágina. Una vez confirmado todo escaneo, se preciona el botón 'Guardar' y WhatsApp convierte automáticamente las imágenes en un archivo PDF listo para enviar.