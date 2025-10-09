WhatsApp que permite escanear documentos y enviarlos en PDF; ¿cómo usar esta nueva función?
WhatsApp estrenó una nueva función, disponible para usuarios de Android e iOS, que permite digitalizar documentos dentro del chat.
WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo
09 oct 2025 - 12:00
WhatsApp sigue ampliando sus herramientas más allá de la mensajería. La aplicación ahora permite escanear documentos con la cámara del celular y enviarlos directamente en formato PDF, sin necesidad de descargar aplicaciones externas.
La nueva función, disponible de forma progresiva para usuarios de Android e iOS, convierte al servicio de Meta en una solución práctica para quienes necesitan digitalizar recibos, apuntes, tareas, facturas o contratos.
El proceso se realiza íntegramente dentro del chat, lo que garantiza que los archivos mantengan la protección del cifrado de extremo a extremo que caracteriza a la plataforma de mensajería.
De esta manera, WhatsApp busca facilitar la realización de tareas académicas, laborales y personales del usuario, sin comprometer la privacidad.
¿Cómo usar el escáner de WhatsApp?
- Abrir un chat: Ingresar a la conversación, individual o grupal, donde se desea enviar el documento.
- Menú de adjuntos: Pulsar el ícono del clip en Android o el símbolo '+' en iPhone.
- Seleccionar 'Documento'.
- Opción 'Escanear documento': Se abrirá la cámara con una vista previa lista para capturar.
Luego, el escáner ofrece dos modos de captura: Automático, que detecta los bordes y toma la foto por sí mismo, y el manual que permite ajustar el encuadre de forma precisa.
Después del escaneo, la app muestra una vista previa editable, donde es posible recortar bordes, rotar la imagen o aplicar filtros como blanco y negro o escala de grises.
Además, si el documento tiene varias páginas, se pueden agregar una a una hasta formar un único archivo PDF multipágina. Una vez confirmado todo escaneo, se preciona el botón 'Guardar' y WhatsApp convierte automáticamente las imágenes en un archivo PDF listo para enviar.
