Se reporta la caída de X a nivel mundial este martes 18 de noviembre del 2025

La red social X, del magnate Elon Musk, dejó de funcionar en varios países del mundo desde tempranas horas este martes 18 de noviembre del 2025.

En España X dejó de funcionar en torno a las 12:25 hora española peninsular, según informó Downdetector, el portal especializado que permite a los usuarios reportar en tiempo real fallos o interrupciones en servicios digitales.

La red dejó de operar tanto en móviles como en la versión web según reportan usuarios. En Ecuador desde las 06:50 (hora local) la red presentó intermitencias hasta dejar de cargar el contenido.

Hasta las 07:10 el gigante tecnológico no ha hecho público el motivo por el que X ha dejado de funcionar.

A este fallo se suma la posibilidad que Grok no se encuentre operativo porque xAI ha lanzado la nueva versión de su modelo de IA Grok 4.1, que incluye mejoras en sus capacidades de inteligencia conversacional y comprensión emocional, así como una mayor velocidad de repuesta y reduce las probabilidades de sufrir alucinaciones.