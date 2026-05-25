Actores, como Ricardo Darín, piden regular el uso excesivo de la IA

Gremio de actores, como Ricardo Darín, solicita regular el uso excesivo de la IA.

Un grupo de actores argentinos, incluyendo a Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Diego Gentile y Marina Bellati, lanzó una campaña impulsada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices para exigir la regulación urgente del uso de la inteligencia artificial (IA) en la industria audiovisual.

Los artistas reclaman mayor transparencia y protección ante el avance de contenidos generados por IA que utilizan su imagen, voz y expresiones sin consentimiento

La comunidad artística exige leyes estrictas que prohíban la clonación de voces, rostros y estilos sin autorización previa.

Los creadores denuncian además, el uso de su identidad digital como una explotación digital y exigen a las tecnológicas total transparencia sobre el entrenamiento de sus algoritmos.

Estrategias de defensa de los artistas

Algunas celebridades han comenzado a registrar legalmente sus voces, expresiones y rasgos físicos como marcas registradas para tener amparos jurídicos más fuertes.

Organizaciones como la Human Artistry Campaign han reunido a cientos de artistas contra el entrenamiento de modelos de IA sin compensación.

Además, el gremio está presionando a redes como TikTok e Instagram para que retiren de inmediato contenido infractor cuando un artista denuncia el uso de su voz o rostro sin permiso

Llamado a "no engañar a la gente"

Los actores sostienen que su imagen y voz son sus herramientas de trabajo y nadie puede utilizarlas sin permiso.

Exigen que el público tenga derecho a saber si lo que están viendo es una actuación real o generada por IA y alerta que el uso descontrolado puede derivar en el robo de identidad, engaños al público y la creación de noticias falsas.