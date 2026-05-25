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Tecnología

Actores, como Ricardo Darín, piden regular el uso excesivo de la IA

El gremio de actores exige leyes estrictas que prohíban la clonación de voces, rostros y estilos sin autorización.

Gremio de actores, como Ricardo Darín, solicita regular el uso excesivo de la IA.

AFP

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

25 may 2026 - 07:00

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Un grupo de actores argentinos, incluyendo a Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Diego Gentile y Marina Bellati, lanzó una campaña impulsada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices para exigir la regulación urgente del uso de la inteligencia artificial (IA) en la industria audiovisual. 

Los artistas reclaman mayor transparencia y protección ante el avance de contenidos generados por IA que utilizan su imagen, voz y expresiones sin consentimiento

La comunidad artística exige leyes estrictas que prohíban la clonación de voces, rostros y estilos sin autorización previa. 

Los creadores denuncian además, el uso de su identidad digital como una explotación digital y exigen a las tecnológicas total transparencia sobre el entrenamiento de sus algoritmos.

Estrategias de defensa de los artistas

Algunas celebridades han comenzado a registrar legalmente sus voces, expresiones y rasgos físicos como marcas registradas para tener amparos jurídicos más fuertes.

Organizaciones como la Human Artistry Campaign han reunido a cientos de artistas contra el entrenamiento de modelos de IA sin compensación.

Además, el gremio está presionando a redes como TikTok e Instagram para que retiren de inmediato contenido infractor cuando un artista denuncia el uso de su voz o rostro sin permiso

Llamado a "no engañar a la gente"

Los actores sostienen que su imagen y voz son sus herramientas de trabajo y nadie puede utilizarlas sin permiso.

Exigen que el público tenga derecho a saber si lo que están viendo es una actuación real o generada por IA y alerta que el uso descontrolado puede derivar en el robo de identidad, engaños al público y la creación de noticias falsas.

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