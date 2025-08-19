iPhone 17: ¿cuándo sale y qué características traerá la nueva generación de Apple?

Como ya es tradición, Apple tiene previsto presentar su nuevo modelo de iPhone en el evento de primavera en septiembre.

Apple continúa marcando la pauta en la industria tecnológica y ya se habla con fuerza del iPhone 17, cuya llegada está prevista para septiembre de 2025, siguiendo el calendario habitual de lanzamientos de la compañía.

Según el portal especializado MacRumors, el nuevo modelo será parte de una estrategia de renovación que busca mantener a la marca en la vanguardia de la innovación y el diseño de smartphones.

La familia incluirá el iPhone 17, iPhone 17 Air (ultra-delgado), iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.The. Además, el iPhone 17 Air reemplaza al modelo Plus con un diseño sorprendentemente fino (aprox. 5,5 mm), cuerpo de aluminio y pantalla entre 6,6 y 6,7 pulgadas.

Los modelos Pro continúan con pantallas más grandes (6,3” para Pro, 6,9” para Pro Max) y cuentan con chasis de aluminio o mezcla aluminio-vidrio, con nuevos acabados como naranja cobrizo.

Entre las filtraciones más comentadas, se menciona que Apple podría introducir un rediseño más delgado y ligero para el iPhone 17. De acuerdo con un reporte de The Information, los modelos de gama alta contarían con una estructura fabricada en aluminio de grado aeroespacial, lo que reduciría el peso y aportaría mayor resistencia.

Además, se espera que el notch desaparezca por completo en favor de una tecnología under-display Face ID, dejando solo la cámara frontal visible.

Mejoras en batería y rendimiento

Otro de los apartados más esperados es la autonomía. El reconocido analista Ming-Chi Kuo, citado por 9to5Mac, adelantó que Apple trabaja en baterías de mayor densidad energética, lo que permitirá alargar la duración sin aumentar el tamaño físico del dispositivo.

Esto, combinado con el nuevo procesador A19 Bionic, ofrecería mejoras notables en rendimiento, inteligencia artificial y eficiencia energética.

El Pro Max contará con una batería de 4 800 mAh, capaz de ofrecer cerca de 28 horas de reproducción. Ofrece carga rápida vía USB-C, MagSafe e inversa. En conectividad avanzan a Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, redes 5G y SOS por satélite.

En el terreno multimedia, Display Supply Chain Consultants (DSCC) informó que los modelos Pro del iPhone 17 integrarán pantallas OLED más brillantes y con mejor reproducción de color, además de una tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz en toda la gama, no solo en los modelos premium.

En cuanto a la fotografía, se espera un sistema de cámara frontal de 24 megapíxeles, diseñado para selfies de mayor calidad y videollamadas en alta definición.

Un lanzamiento que marca expectativa

Si bien Apple aún no ha confirmado oficialmente estas características, las filtraciones generan gran expectativa en el mercado.

Como es costumbre, la compañía presentaría el iPhone 17 durante un evento en Cupertino el 9 septiembre de 2025, acompañado de otros productos como el Apple Watch Series 11 y posibles actualizaciones de los AirPods. Los productos saldrían a la venta el 19 de septiembre.

El iPhone 17 apunta a convertirse en el dispositivo más avanzado de la marca, combinando innovación tecnológica con un rediseño pensado para el futuro de los smartphones.