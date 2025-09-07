Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Tecnología

Hacer tareas, preparar examen y aprendizaje real; así funciona el modo de estudio del ChatGPT

El modo de estudio de ChatGPT es útil para hacer deberes, preparar exámenes y aprender temas nuevos. El objetivo es el aprendiza real.

ChatGPT es útil para hacer deberes, preparar exámenes y aprender temas nuevos.

Freepik

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

07 sep 2025 - 19:50

El modo de estudio del ChatGPT llega para apoyar el aprendizaje real sin limitarse  a dar soluciones y ayudando a que los estudiantes comprendan sobre lo que indagan. 

Este espacio consiste en tener una experiencia de aprendizaje que ayuda a resolver problemas paso a paso en lugar de limitarse a darte una respuesta. Es útil para hacer deberes, preparar exámenes y aprender temas nuevos.   

Está disponible para los usuarios con sesión iniciada en los planes Gratis, Plus, Pro y Team, y llegará a ChatGPT Edu en las próximas semanas.

Esta herramienta utiliza instrucciones de sistema personalizadas desarrolladas en colaboración con docentes, científicos y expertos en pedagogía. A través de este sistema fomenta la participación activa, gestiona la carga cognitiva, desarrolla de forma proactiva la metacognición y la autorreflexión, despierta la curiosidad y ofrece comentarios útiles y orientados a la mejora. 

El modo de estudio tiene las siguientes funciones

  • Indicaciones interactivas: Combina preguntas socráticas, pistas y sugerencias para la autorreflexión.
  • Respuestas estructuradas: La información es organizada en secciones fáciles de seguir. Además destaca las conexiones clave entre los temas, tiene la cantidad justa de contexto y reduce la saturación en temas complejos.
  • Soporte personalizado: Las lecciones se adaptan al nivel adecuado para cada usuario. Para ello se basa en preguntas que evalúan el nivel de habilidad y en la memoria de conversaciones anteriores.
  • Análisis de conocimiento: Posee cuestionarios y preguntas abiertas con comentarios personalizados para hacer seguimiento del progreso.
  • Flexibilidad: Activa o desactiva fácilmente el modo de estudio durante una conversación.

Para empezar a utilizarlo debe seguir los siguientes pasos: 

  • Ingrese al ChatGPT y asegurese de tener una sesión iniciada
  • Seleccione 'Estudiar y aprender
thumb
El modo de estudio está disponible desdel el 29 de julio del 2025Captura de video
  • Puede seleccionar entre tres opciones: 'Ayúdame con la tarea', 'Explícame un tema' y 'Crea un examen de práctica'. Haga una pregunta
thumb
El modo de estudio tiene tres opciones para los usuarios.Captura de video

