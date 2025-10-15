Google permitirá que amigos y familiares ayuden a recuperar una cuenta bloqueada

Google cuenta con millones de cuentas que se vinculan a diferentes plataformas.

Google anunció, este miércoles 15 de octubre del 2025, nuevas herramientas para recuperar el acceso a una cuenta bloqueada. En las novedades se permitirá una nueva opción que permite elegir a amigos o a familiares de confianza para que ayuden si alguna vez un usuario no puede acceder a su cuenta.

"Cuando te comuniques con uno de tus contactos de recuperación para pedir ayuda, compartirás un código con la persona. Recibirán un correo electrónico o una notificación y podrán confirmar que realmente eres tú verificando ese código", explica la compañía en un comunicado.

No obstante, la empresa asegura que el contacto de recuperación "no tendrá acceso a la cuenta ni a la información personal" del usuario principal.

Esta nueva herramienta está disponible a partir de hoy en las cuentas personales de Google que cumplan los requisitos.

Paso a paso para agregar un contacto de recuperación

Para que esta herramienta funcione deberá seguir el siguiente proceso:

Abra su cuenta de Google

Diríjase a Seguridad e inicio de sesión

En la sección 'Cómo inicias sesión en Google' de clic en Contactos de recuperación

Seleccione a ñadir contacto de recuperación

Introduzca la dirección de correo de una persona de confianza. Aparecerán sugerencias y una opción de autocompletar. Google sugiere que el contacto sea un miembro de tu familia o un amigo cercano, que pueda responder en 15 minutos si necesitas ayuda con tu cuenta.

Revise con atención la dirección de correo antes de enviar su solicitud y dar clir en ' Enviar solicitud'

Recibirá una notificación en la que se informará que fue enviada al contacto de recuperación

Su contacto recibirá una notificación de la solicitud con su nombre, dirección de correo y foto de perfil. Esta solictud tendrá una validez de siete días, al pasar el tiempo deberá enviar otra o elegir otro contacto.

Si el usuario no ha rechazado su invitación puedes volver a enviarle un máximo de dos invitaciones al día. Sin embargo, si la rechaza no podrá volver a enviarle otra hasta cuatro días después.

Google detalla que puede ser contacto de recuperación de un total de 25 cuentas principales. Además indica que las cuentas registradas en el Programa de Protección Avanzada y de Google Workspace no pueden tener contactos de recuperación, pero si pueden actuar como contactos de otros usuarios.

Las cuentas infantiles tampoco podrán añadir contactos de recuperación ni actuar como contactos de recuperación de otras personas.

¿Cómo funciona?

Cuando no pueda iniciar sesión en su cuenta deberá comunicarse con su contacto de recuperación. Al rechazar el inicio de sesión se le redigirá a la página de recuperación de cuenta.

En este espacio puede seleccionar su contacto de recuperación de una lista de opciones. Seleccione ver número y comuníquese con el contacto de recuperación de inmediato porque el número caducará a los 15 minutos.

Entregue ese número a su contacto. Esa persona recibirá tres números diferentes en su dispositivo y deber seleccionar el que coincida.

Así puede eliminar un contacto de recuperación

Abra su cuenta de Google

Seleccione Seguridad e inicio de sesión

En la sección 'Cómo inicias sesión en Google de clic en Contactos de recuperación

Diríjase a la papelera

Para eliminar un contacto deberá dar clic en Confirmar

Otras funciones de Google

Google también lanza "Iniciar sesión con número de teléfono móvil", una función de Android que identifica automáticamente las cuentas de Google mediante un número de teléfono vinculado.

Esta función busca "simplificar el proceso de verificación en nuevos dispositivos" y está diseñada para usuarios que necesitan recuperar su cuenta en un nuevo teléfono Android tras perder el acceso a su dispositivo anterior. No requiere verificación de contraseña, sino que solicita a los usuarios el código de bloqueo de pantalla usado en su dispositivo anterior.