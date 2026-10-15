Google potenciará la visibilidad de noticias y enlaces en su modo IA

Google rectifica y mostrará más enlaces de noticias y artículos en sus resultados de búsqueda con IA

Google anunció el jueves 15 de octubre del 2026 que empezará a mostrar enlaces a sitios web y artículos de forma más destacada y en posiciones más altas en los resultados de búsqueda impulsados por inteligencia artificial (IA), mientras marcas y medios informativos advierten de una fuerte caída en su tráfico.

Varios estudios han demostrado que sustituir la búsqueda tradicional por resúmenes generados por IA reduce significativamente la frecuencia con la que los usuarios abren los enlaces sugeridos.

La filial de Alphabet empezó a integrar más funciones de IA en sus resultados de búsqueda hace más de dos años.

Google dará mayor visibilidad a los enlaces de noticias

En mayo de 2024 lanzó AI Overviews, donde Google genera respuestas resumidas a las consultas de búsqueda, en lugar de mostrar únicamente enlaces como hacía históricamente.

Luego, en marzo de 2025, Google añadió AI Mode, que se abre en una ventana independiente y ofrece una respuesta más completa y más enlaces que AI Overviews.

Ahora, los enlaces contextuales aparecerán "con más frecuencia" y en posiciones más altas dentro del contenido de búsqueda generado por IA.

Google también ampliará a nivel mundial su "carrusel" de enlaces, que son tarjetas mostradas justo debajo de AI Overviews y que presentan titulares con imágenes de artículos relevantes.

Medios informativos enfrentan una caída del 40% en su tráfico

El algoritmo dará prioridad a los artículos de sitios que un usuario haya identificado previamente como "fuentes preferidas" y también podrá incorporar contenido procedente de publicaciones relevantes en redes sociales y otros foros.

Durante la presentación de sus resultados del segundo trimestre de 2025, el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, afirmó que AI Overviews contaba con más de dos mil millones de usuarios mensuales en más de 200 países.

Según un informe de Chartbeat, los editores de sitios web de noticias registraron una caída del 40% en el tráfico procedente de Google entre julio de 2025 y julio de 2026.