Estos son los empleos que pueden resistir mejor el avance de la IA y los que están en riesgo

Hay trabajos que están en riesgo y otros no por el avance de la IA.

La inteligencia artificial (IA) avanza rápidamente y ya forma parte de actividades que van desde la creación de textos e imágenes hasta el análisis de información y la resolución de tareas.

Este desarrollo también ha abierto un debate sobre qué empleos podrían desaparecer, cuáles se transformarán y qué profesiones seguirán necesitando de las personas.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, advirtió en agosto de 2026 que el mundo todavía no está preparado para enfrentar las consecuencias del crecimiento de esta tecnología.

En un artículo publicado en su blog, Gates enumeró los riesgos derivados del rápido despliegue de la IA. Uno de ellos sería la destrucción permanente de empleos.

Gates sostiene que las comparaciones con lo que significó el paso del trabajo agrícola al de oficina son engañosas, puesto que aquella transición se desarrolló a lo largo de generaciones y creó nuevos puestos que seguían requiriendo pensamiento humano.

La IA, en cambio, puede sustituir al pensamiento mismo, alertó, lo que afectará al derecho, la medicina, la atención al cliente, el software y la fabricación en aproximadamente una década.

🤖 https://t.co/cssgXuTM18 👉 Los directores de Anthropic y OpenAI plantean en la ONU reducir el ritmo de desarrollo de la #InteligenciaArtificial para evitar riesgos tecnológicos imprevistos en el futuro. https://t.co/xP5WOzEVwj — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 23, 2026

¿Qué trabajos están más expuestos?

Una investigación de Anthropic identificó varias ocupaciones con un alto nivel de exposición al avance de la inteligencia artificial.

Entre los trabajos con mayor riesgo por la IA constan:

Representantes de ventas

Atención al cliente

Ingeniería de software

Asistencia jurídica

Programadores informáticos

Analistas financieros

Especialistas en registros médicos.

Analistas de investigación de mercado.

Especialistas en marketing.

Digitadores de datos.

Analistas y probadores de garantía de calidad de software.

Analistas de seguridad de la información.

Especialistas en soporte a usuarios de computadoras.

Gates también ha señalado que los trabajadores jóvenes y quienes ocupan puestos de nivel inicial o intermedio podrían enfrentar mayores dificultades para encontrar oportunidades laborales si determinadas tareas son automatizadas.

El trabajo manual tampoco estaría completamente al margen. A medida que los robots sean más económicos y accesibles, sectores como la construcción y la hostelería podrían experimentar cambios importantes hacia finales de esta década.

Gates sugirió que ciertos empleos deben reservarse para humanos, incluso si la IA puede hacerlo mejor y más barato.

https://t.co/kF0pYqCgcd 👉 El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó como "fuerzas negativas" a las voces que piden frenar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) https://t.co/W8y2paGn6Y — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 13, 2026

¿Qué profesiones podrían tener mayor demanda?

El avance de la IA no necesariamente significa que todas las ocupaciones vayan a desaparecer.

Gates también ha planteado que la expansión de esta tecnología generará nuevas necesidades laborales, especialmente en áreas relacionadas con el desarrollo, supervisión y uso de estas herramientas de Inteligencia Artificial.

Los profesionales deberán aprender a trabajar con inteligencia artificial, adaptarla a sus actividades y supervisar sus resultados. De esta manera, algunas ocupaciones podrían transformarse en lugar de desaparecer.

🤖 https://t.co/wHonRpw9aI 👉 OpenAI, Anthropic y Google buscan crear un organismo para supervisar los riesgos de la #IA. https://t.co/ylv5ovrC83 — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 15, 2026

Entre las áreas que podrían mantener una importante presencia humana están:

Salud y cuidado personal: Profesiones como enfermería, cuidado de personas, terapia, asistencia médica y otras especialidades sanitarias seguirán requiriendo contacto directo con los pacientes.

Profesiones como enfermería, cuidado de personas, terapia, asistencia médica y otras especialidades sanitarias seguirán requiriendo contacto directo con los pacientes. Oficios especializados y trabajo manual complejo: Electricistas, plomeros, mecánicos, carpinteros, albañiles, pintores y jardineros, entre otros trabajadores especializados que realizan tareas que requieren adaptación constante al entorno, destreza física y resolución de problemas en situaciones cambiantes.

Electricistas, plomeros, mecánicos, carpinteros, albañiles, pintores y jardineros, entre otros trabajadores especializados que realizan tareas que requieren adaptación constante al entorno, destreza física y resolución de problemas en situaciones cambiantes. Interacción humana y liderazgo: Los trabajos que dependen de la gestión de equipos, liderazgo, supervisión, formación y coordinación de proyectos también podrían conservar una importante participación humana. En este grupo se encuentran gestores, supervisores, responsables de equipos, formadores y líderes de proyectos .

Los trabajos que dependen de la gestión de equipos, liderazgo, supervisión, formación y coordinación de proyectos también podrían conservar una importante participación humana. En este grupo se encuentran . Energía y tecnología: Gates ha destacado el potencial de los empleos relacionados con la energía y la tecnología, sectores que serán necesarios para desarrollar nuevas soluciones y sostener el crecimiento de los sistemas de IA.

El escenario que se plantea, por tanto, no es únicamente la desaparición de puestos de trabajo, sino una transformación de las habilidades que necesitarán los trabajadores.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado que el impacto de la inteligencia artificial podría alcanzar a alrededor del 60% de los empleos en las economías avanzadas.