Nuevas herramientas de IA prometen ayuda para encontrar desaparecidos en México

Integrantes del colectivo Lirios Buscadores Izcalli, revisan mensajes en un "Buzón de la Paz", en México.

Verónica Rosas busca a su hijo desaparecido en México hace más de una década, como miles en este país con más de 134 000 desaparecidos. Dos nuevas herramientas de IA en desarrollo prometen ayudar en la búsqueda.

Su hijo Diego fue secuestrado en el estado de México en 2015, cuando tenía 16 años. No se sabe quién lo hizo, por qué o si está vivo.

"Ya son 11 años que no sé dónde está Diego, no hay una línea (de investigación) que nos lleve a saber qué pasó con mi hijo", dice a la AFP en una manifestación en Ciudad de México para pedir justicia.

Casos como el suyo motivaron la creación de dos proyectos que usan inteligencia artificial (IA). Ambos dependen del financiamiento de universidades mexicanas, e investigadores esperan que en los próximos años se conviertan en herramientas gratuitas al alcance de estas familias.

"Regresa", desarrollada por la principal universidad pública de México, la UNAM, combina técnicas antropométricas para crear una imagen estimada de cómo evoluciona con el paso del tiempo el rostro de menores de edad desaparecidos.

Esta es una exigencia constante de los familiares debido a que las fichas policiales de búsqueda muestran la foto de la víctima proporcionada al momento de la denuncia, pero las investigaciones por lo general se prolongan por años.

Algunas fiscales ya usan programas de software de progresión de edad, pero se alimentan de bases fotográficas que no reflejan los rasgos característicos de la población mexicana.

A diferencia de esos softwares, "Regresa" creó su propio banco de imágenes a partir de cientos de fotos y datos de 75 voluntarios mexicanos para obtener retratos que muestren rasgos más precisos.

"Muchos softwares solo trabajan con el contorno del rostro o texturas o agregan filtros que simulan arrugas. Nosotros buscamos hacer un desarrollo científico que muestre cómo va creciendo (una persona) en términos craneofaciales", explica a la AFP la antropóloga Ana Juárez, una de las autoras del proyecto.

Muestra como ejemplo la fotografía de una niña de cinco años, y cómo su rostro cambia a los 15 ya los 30.

'Te seguimos buscando'

Durante la protesta, Rosas instala en Paseo de la Reforma una caja que dice "Feliz cumple" junto a una foto de Diego adolescente. Es un buzón provisional que hizo para que quienes pasen por esa concurrida avenida dejen información o alguna carta a su hijo que habría cumplido 27 años en agosto.

"Tengo mucha fe y mucha esperanza que Dieguito pueda ver estas cartas, pero también para nosotros es parte de la memoria y traerlos al presente, porque ni siquiera sabemos si viven o no, para nosotros están vivos", dice esta mujer de 52 años.

Se entera del proyecto "Regresa" a través de la AFP y comenta esperanzada que podría ayudarle a saber cómo luciría hoy su hijo.

"Esta propuesta es muy importante porque ya no son las personitas que se llevaron en ese entonces", dice Rosas.

Países como Estados Unidos, India y China ya utilizan IA para encontrar a menores secuestrados a partir de softwares de reconocimiento facial y de progresión de edad que combinan con sus bases de desaparecidos.

Son modelos que se siguen perfeccionando porque la precisión es menos fiable en los rostros de niños más pequeños.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió crear un registro nacional que incluya el ADN de las víctimas.

La inacción de las autoridades a lo largo de muchos años ha llevado a que grupos buscadores, conformados principalmente por madres, sigan pistas por sus propios medios.

'Algunos con vida'

Karla Lechuga abre un buzón en una iglesia en el municipio de Tepotzotlán y vacía su contenido: dos mensajes de ánimo pero ninguna pista.

Creó un colectivo de buscadoras tras la desaparición de su hijo Jeshua Cisneros, de 19 años, en 2025, en el estado de México, que concentra la mayoría de desapariciones en el país.

Grupos como el suyo han instalado decenas de estos "buzones de paz" en distintas iglesias del país para recabar pistas, al tiempo que pegan fotos de sus desaparecidos en diferentes espacios públicos.

Piden a la población y grupos criminales información anónima sobre el desfile de sus seres queridos.

"Hemos encontrado a algunos con vida, desafortunadamente otros sin", dice Lechuga.

'Cartografía de la desaparición'

Con todos los datos posibles, el antropólogo Emiliano Zolla trabaja en una "Cartografía de la desaparición", otro proyecto de IA creado por la Universidad Iberoamericana, una de las más prestigiosas universidades privadas del país.

Género, edad, circunstancias: los detalles de esos relatos son "un elemento valioso que se puede procesar con inteligencia artificial", explica.

La información se traduce como un mapa interactivo que mostrará patrones.

El investigador espera que las madres consulten esta herramienta, que aún sigue en desarrollo, como un punto de partida para comenzar sus búsquedas en las zonas con más desapariciones indicadas por el mapa.