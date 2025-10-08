Funciones, límites...: guía para crear videos con inteligencia artificial usando Sora de OpenAI

Sora, el modelo de generación de video de OpenAI, permite generar escenas complejas con múltiples personajes, tipos específicos de movimiento y detalles precisos.

Los clips realizados tendrán una resolución de hasta 1080 p y hasta 20 segundos de duración con proporción de aspecto vertical o cuadrado. Con esta herramienta se puede crear, modificar, mezclar o generar contenido completamente nuevo a partir de texto.

Para empezar a crear debe, en la parte inferior de la pantalla, describir su video con un texto en el campo de entrada o subir una imagen o un video en la solicitud inicial.

Para subir una imagen o un video, selecciona la opción + en el campo de entrada y elige el archivo que desea subir. El contenido debe ser de su propiedad o no tener derechos.

Después de enviar la solictud podrá revisar la configuración. En este espacio tiene la opción de cambiar la relación de aspecto, resolución, duración y la cantidad de variaciones que creará.

Sora puede tardar hasta un minuto en generar el video y el proceso se puede verificar haciendo clic en el ícono en la esquina superior derecha de la página.

Cuatro funciones en Sora

Cuando termine de generar el video puede ver todas las variaciones y comparar los resultados. Además permitirá editar y mejorar el video. Entre las opciones se encuentran las funciones:

Re -cut: recortar y ampliar el video

recortar y ampliar el video Remezcla : decribe video y crea nuevos clips basados en la generación

: decribe video y crea nuevos clips basados en la generación Mezcla : transiciones de videos

: transiciones de videos Bucle: crea un bucle continuo

Una vez creado y editado, los usuarios tienen la opción de compartir el enlace o descargar en formato MP4. También puede eliminarlo, pero estos clips no pueden recuperarse.

Límites de uso

Los planes ChatGPT Pro y Plus ofrecen acceso ilimitado a Sora. Sin embargo, su uso debe cumplir con ciertos términos y condiciones. Por ello está prohibido:

El uso abusivo como la extracción automática o programada de datos.

o programada de datos. Compartir las credenciales de su cuenta o poner su cuenta a disposición de cualquier otra persona.

de su cuenta o poner su a disposición de cualquier otra persona. Revender el acceso o utilizar ChatGPT para potenciar servicios de terceros

OpenAI pemite generar videos para los usuarios de ChatGPT Plus, Business y Pro pero con ciertas restricciones.

Beneficios por planes

ChatGPT Plus, ChatGPT y Negocios:

Imágenes y vídeos ilimitados

Vídeos con una resolución de hasta 720p y una duración de 10 segundos

y una duración de Hasta dos generaciones concurrentes

ChatGPT Pro

Imágenes y vídeos ilimitados

Generaciones más rápidas

Vídeos con una resolución de hasta 1080p y una duración de 20 segundos

y una duración de Hasta cinco generaciones concurrentes

concurrentes Descargar vídeos sin marca de agua

Sora está disponible en 188 países, incluido Ecuador, según la página del OpenAI.