OpenAI refuerza control de derechos de autor tras críticas a su generador de videos Sora 2

OpenAI busca evitar controversias reforzando la protección de derechos de autor en Sora 2.

Desde el lanzamiento de Sora 2, IA para generación de videos, el 1 de octubre, los usuarios de la aplicación han creado clips que copian con inteligencia artificial personajes inspirados en dibujos animados como South Park o videojuegos como Pokémon.

"Otorgaremos a los titulares de los derechos un control más preciso sobre la generación de personajes", señaló el director de OpenAI, Sam Altman.

La compañía estadounidense, propietaria del popular robot conversacional ChatGPT, tiene varias demandas por derechos de autor, incluida una del diario The New York Times.

Sora 2 es una aplicación similar a TikTok que permite a los usuarios insertar su propia imagen en escenas creadas por IA.

Menos de una semana después del lanzamiento, Sam Altman ya anunció que OpenAI endurecería su política de derechos de autor.

"Daremos a los titulares de derechos un control más detallado sobre la generación de personajes", prometió Altman.

Según The Wall Street Journal, OpenAI podría exigir que los titulares de derechos de autor, como ya hacen los estudios de cine, opten por no permitir que su trabajo aparezca en videos generados por IA con Sora 2.

El gigante japonés de los videojuegos Nintendo declaró el domingo en un comunicado en X que no ha tenido "ningún contacto con el gobierno de Japón sobre la IA generativa".

"Sea o no IA generativa, continuaremos tomando las acciones necesarias contra la infracción de nuestros derechos de propiedad intelectual", dijo el gigante de los videojuegos Nintendo.