Inteligencia artificial descifra en seis horas una carta secreta de Napoleón de hace 217 años

Una carta militar de 1809, codificada por orden de Napoleón, fue descifrada mediante inteligencia artificial después de 217 años.

Una carta militar de la época de Napoleón Bonaparte, cuyo contenido permaneció sin descifrar durante más de 200 años, fue interpretada en apenas seis horas gracias a la inteligencia artificial (IA).

El responsable fue Carter Church, un ingeniero especializado en inteligencia artificial de 27 años, quien utilizó un modelo desarrollado por OpenAI para analizar el documento de 1809.

La carta, enviada por orden de Napoleón al general francés Auguste de Marmont, contenía información sobre las posiciones de las tropas francesas y sus aliados durante las guerras napoleónicas.

Según explicó Church, interpretar el documento sin herramientas digitales habría requerido semanas de trabajo. La IA permitió identificar los símbolos del mensaje, analizar el sistema de cifrado y recuperar su contenido.

¿Cómo logró la IA descifrar el mensaje?

El documento contenía números, letras y símbolos utilizados para ocultar información militar. Para interpretarlos, el sistema analizó los caracteres y buscó patrones que permitieran reconstruir el mensaje original.

La inteligencia artificial también se utiliza para recuperar textos antiguos, como los papiros carbonizados de Herculano. AFP.

El ingeniero utilizó el modelo GPT-6 Astra de OpenAI, que completó el proceso en aproximadamente seis horas, según los resultados difundidos por Church en septiembre de 2026.

El contenido reveló información sobre los movimientos y la ubicación de tropas francesas, bávaras y polacas.

La IA también permite recuperar documentos de hace siglos

El uso de esta tecnología no se limita a mensajes militares. Investigadores también la emplean para estudiar los papiros de Herculano, carbonizados durante la erupción del volcán Vesubio en el año 79.

Debido a su fragilidad, estos documentos no pueden abrirse físicamente sin riesgo de destruirlos. Por ello, los científicos utilizan escáneres de rayos X e inteligencia artificial para identificar la escritura en su interior.

En junio de 2026, investigadores anunciaron el despliegue virtual completo de un papiro conservado en la Biblioteca Nacional de Nápoles, cuyo contenido corresponde a un tratado estoico sobre ética.