Meta revive el espíritu del Tamagotchi con un dispositivo de bolsillo IA

Meta presentó en Connect 2026 a Muse Charm, nuevas generaciones de gafas con inteligencia artificial y sus Meta VR Glasses.

Meta presentó varias novedades durante Meta Connect 2026 , con la inteligencia artificial como eje de su nueva generación de dispositivos.

Entre los anuncios estuvieron Muse Charm, nuevas gafas con IA de Ray-Ban y Meta, actualizaciones para las Ray-Ban Display y unas nuevas gafas de realidad virtual.

Muse Charm, la IA que cabe en el bolsillo

Uno de los productos que más llamó la atención fue Muse Charm, un pequeño dispositivo diseñado para interactuar directamente con Muse, el nuevo agente personal de inteligencia artificial de Meta.

El equipo cabe en el bolsillo e integra un modelo de voz en tiempo real para conversar con el asistente.

Meta todavía no ha detallado todas sus características ni su precio, pero prevé compartir más información antes de finalizar el año.

Meta presentó Muse Charm, un dispositivo de bolsillo con inteligencia artificial diseñado para interactuar con su asistente Muse sin necesidad de usar el celular. Meta.

Muse también llegará a las gafas con IA de Meta, permitiéndole interactuar con el asistente mediante la voz y realizar tareas sin utilizar las manos.

Más de 100 opciones de gafas con IA

Meta su anunció mayor expansión hasta ahora en este segmento. Para finales de 2026 espera tener más de 100 opciones de gafas inteligentes entre Ray-Ban, Oakley y Meta Glasses.

Entre las principales novedades están las Ray-Ban Meta Audio, las primeras gafas de la compañía centradas en audio y sin cámara. Incorporan sonido abierto, inteligencia artificial y una autonomía de hasta 12 horas.

También fueron anunciadas las Ray-Ban Meta Gen 3, con un diseño más delgado, mayor duración de batería y un nuevo botón para acceder rápidamente a las funciones de inteligencia artificial. Llegarán además en monturas como Aviator y Zena.

Las Ray-Ban Meta Audio son las primeras gafas inteligentes de la compañía enfocadas en sonido y sin cámara. Meta Connect 2026.

Meta presenta unas gafas de realidad virtual de 100 gramos

Otro de los grandes anuncios fueron las Meta VR Glasses, un dispositivo que busca ofrecer las funciones de un visor de realidad virtual tradicional en un formato similar al de unas gafas.

Pesan aproximadamente 100 gramos y permitirán ver películas, jugar, trabajar con aplicaciones y utilizar entornos de computación espacial. El sistema se controla principalmente mediante movimientos de las manos y los ojos, sin necesidad de mandos para varias funciones.

Las Meta VR Glasses buscan llevar la realidad virtual a un formato más ligero, con un peso cercano a los 100 gramos y control mediante movimientos de manos y ojos. Meta Connect 2026.

Su lanzamiento está previsto para la primavera de 2027. Meta asegura que podrán ofrecer una experiencia cinematográfica de gran formato y ejecutar aplicaciones y juegos compatibles con su ecosistema de realidad virtual.